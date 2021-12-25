https://ria.ru/20211225/zakalivanie-1765438132.html
Глава Приморья облился ледяной водой при 25 градусах мороза
Глава Приморья облился ледяной водой при 25 градусах мороза - РИА Новости, 25.12.2021
Глава Приморья облился ледяной водой при 25 градусах мороза
Глава Приморья Олег Кожемяко в рамках акции "Закаленная Россия — сильная страна" принял ледяной душ, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T06:22
2021-12-25T06:22
2021-12-25T11:48
общество
владивосток
олег кожемяко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765438097_0:15:1024:591_1920x0_80_0_0_8b9af577ff1229882911ee3ac0428e80.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 дек — РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко в рамках акции "Закаленная Россия — сильная страна" принял ледяной душ, сообщает правительство региона.Кожемяко сказал, что подобные мероприятия "дают заряд бодрости" для всей страны."У нас любят зимнее плавание, в этом году владивостокскому клубу "Моржи" исполнилось 75 лет. Зимнее плавание вошло в категорию видов спорта, по которым проводятся официальные соревнования. Надеемся увидеть на пьедестале победы приморских спортсменов", — отметил губернатор.Моржи немного разогрелись, пробежав пару километров вдоль Спортивной набережной, а затем приняли ледяной душ, облившись холодной водой из ведра. После их ждал горячий чай и баня.
https://ria.ru/20211006/kerling-tsentr-1753272094.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765438097_4:0:915:683_1920x0_80_0_0_31920744fc0339f44889c17f4dc39834.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владивосток, олег кожемяко
06:22 25.12.2021 (обновлено: 11:48 25.12.2021)
Глава Приморья облился ледяной водой при 25 градусах мороза
Во Владивостоке глава Приморья Кожемяко принял "ледяной душ" при 25 градусах мороза
ВЛАДИВОСТОК, 25 дек — РИА Новости.
Глава Приморья Олег Кожемяко
в рамках акции "Закаленная Россия — сильная страна" принял ледяной душ, сообщает
правительство региона.
"В один из самых холодных дней зимы, когда отметка термометра достигала минус 25 градусов, на водной станции ЦСКА во Владивостоке собрались около ста человек — любителей зимнего плавания", — говорится в заявлении.
Кожемяко сказал, что подобные мероприятия "дают заряд бодрости" для всей страны.
"У нас любят зимнее плавание, в этом году владивостокскому клубу "Моржи" исполнилось 75 лет. Зимнее плавание вошло в категорию видов спорта, по которым проводятся официальные соревнования. Надеемся увидеть на пьедестале победы приморских спортсменов", — отметил губернатор.
Моржи немного разогрелись, пробежав пару километров вдоль Спортивной набережной, а затем приняли ледяной душ, облившись холодной водой из ведра. После их ждал горячий чай и баня.