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Глава Приморья облился ледяной водой при 25 градусах мороза

Глава Приморья облился ледяной водой при 25 градусах мороза - РИА Новости, 25.12.2021

Глава Приморья облился ледяной водой при 25 градусах мороза

Глава Приморья Олег Кожемяко в рамках акции "Закаленная Россия — сильная страна" принял ледяной душ, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T06:22

2021-12-25T06:22

2021-12-25T11:48

общество

владивосток

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 25 дек — РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко в рамках акции "Закаленная Россия — сильная страна" принял ледяной душ, сообщает правительство региона.Кожемяко сказал, что подобные мероприятия "дают заряд бодрости" для всей страны."У нас любят зимнее плавание, в этом году владивостокскому клубу "Моржи" исполнилось 75 лет. Зимнее плавание вошло в категорию видов спорта, по которым проводятся официальные соревнования. Надеемся увидеть на пьедестале победы приморских спортсменов", — отметил губернатор.Моржи немного разогрелись, пробежав пару километров вдоль Спортивной набережной, а затем приняли ледяной душ, облившись холодной водой из ведра. После их ждал горячий чай и баня.

https://ria.ru/20211006/kerling-tsentr-1753272094.html

владивосток

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общество, владивосток, олег кожемяко