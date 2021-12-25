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https://ria.ru/20211225/yakutiya-1765475184.html
В Якутии доставили домой водителей застрявших в снегу грузовиков
В Якутии доставили домой водителей застрявших в снегу грузовиков - РИА Новости, 25.12.2021
В Якутии доставили домой водителей застрявших в снегу грузовиков
Все водители застрявших в снежном плену грузовиков в Кобяйском районе Якутии доставлены спасателями домой, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T15:57
2021-12-25T15:57
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Все водители застрявших в снежном плену грузовиков в Кобяйском районе Якутии доставлены спасателями домой, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Группа десантников службы спасения ранее в субботу вылетела из Якутска к застрявшей в снегу колонне из 12 грузовых машин в Кобяйском районе."Спасательная операция в Кобяйском районе благополучно завершена. По состоянию на 18.00 все люди вернулись домой живыми и здоровыми, замороженные автомобили заберут, когда откроется автозимник", - рассказали в пресс-службе.Режим ЧС в пятницу объявили в Кобяйском районе Якутии, где из-за глубоких заносов снега по пути в село Сегян-Кюель застряла колонна из 12 грузовых машин, у водителей не было связи, на исходе были продукты и ГСМ. Застрявшие находились в 27-30 километрах от села Сегян-Кюель. В районе установились 50-градусные морозы.
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происшествия, республика саха (якутия)
15:57 25.12.2021
 
В Якутии доставили домой водителей застрявших в снегу грузовиков

В Якутии завершилась операция по спасению водителей застрявших в снегу грузовиков

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкМорозы в Якутии
Морозы в Якутии - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Все водители застрявших в снежном плену грузовиков в Кобяйском районе Якутии доставлены спасателями домой, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Группа десантников службы спасения ранее в субботу вылетела из Якутска к застрявшей в снегу колонне из 12 грузовых машин в Кобяйском районе.
"Спасательная операция в Кобяйском районе благополучно завершена. По состоянию на 18.00 все люди вернулись домой живыми и здоровыми, замороженные автомобили заберут, когда откроется автозимник", - рассказали в пресс-службе.
Режим ЧС в пятницу объявили в Кобяйском районе Якутии, где из-за глубоких заносов снега по пути в село Сегян-Кюель застряла колонна из 12 грузовых машин, у водителей не было связи, на исходе были продукты и ГСМ. Застрявшие находились в 27-30 километрах от села Сегян-Кюель. В районе установились 50-градусные морозы.
Якутский пейзаж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 06:16
В ряде сел Якутии отметки термометров опустились до минус 50 градусов
 
ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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