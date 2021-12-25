https://ria.ru/20211225/yakutiya-1765475184.html

В Якутии доставили домой водителей застрявших в снегу грузовиков

В Якутии доставили домой водителей застрявших в снегу грузовиков - РИА Новости, 25.12.2021

В Якутии доставили домой водителей застрявших в снегу грузовиков

Все водители застрявших в снежном плену грузовиков в Кобяйском районе Якутии доставлены спасателями домой, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T15:57

2021-12-25T15:57

2021-12-25T15:57

происшествия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Все водители застрявших в снежном плену грузовиков в Кобяйском районе Якутии доставлены спасателями домой, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Группа десантников службы спасения ранее в субботу вылетела из Якутска к застрявшей в снегу колонне из 12 грузовых машин в Кобяйском районе."Спасательная операция в Кобяйском районе благополучно завершена. По состоянию на 18.00 все люди вернулись домой живыми и здоровыми, замороженные автомобили заберут, когда откроется автозимник", - рассказали в пресс-службе.Режим ЧС в пятницу объявили в Кобяйском районе Якутии, где из-за глубоких заносов снега по пути в село Сегян-Кюель застряла колонна из 12 грузовых машин, у водителей не было связи, на исходе были продукты и ГСМ. Застрявшие находились в 27-30 километрах от села Сегян-Кюель. В районе установились 50-градусные морозы.

https://ria.ru/20211222/yakutiya-1764833784.html

республика саха (якутия)

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происшествия, республика саха (якутия)