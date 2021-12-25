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Экс-сотрудника Минобороны приговорили к почти 8,5 года тюрьмы за взятку
Экс-сотрудника Минобороны приговорили к почти 8,5 года тюрьмы за взятку - РИА Новости, 25.12.2021
Экс-сотрудника Минобороны приговорили к почти 8,5 года тюрьмы за взятку
Бывшего сотрудника Минобороны России в Хабаровске приговорили к 8 годам 4 месяцам заключения за взятку в 2,2 миллиона рублей при исполнении служебных... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T04:41
2021-12-25T04:41
происшествия
хабаровск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бывшего сотрудника Минобороны России в Хабаровске приговорили к 8 годам 4 месяцам заключения за взятку в 2,2 миллиона рублей при исполнении служебных обязанностей, сообщается на сайте главного военного следственного управления СК РФ.По данным следствия, бывший руководитель федерального предприятия "Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ" Александр Хан с октября 2019 года по март 2020 года получил от гендиректора ООО "Питерская строительная компания" ("ПСК") порядка 2,2 миллиона рублей за заключение контракта и покровительство при его исполнении. Отмечается, что в ходе предварительного следствия Хана уволили. Свою вину он не признал."Доказательства &lt;...&gt; признаны судом достаточными для признания &lt;...&gt; Александра Хана виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)... Хану назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 4 месяца, права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 3 года, а также штрафа в размере 4,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Добавляется, что генерального директора ООО "ПСК" освободили от уголовной ответственности, потому что он добровольно сообщил о преступлении и активно способствовал расследованию.
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происшествия, хабаровск, следственный комитет россии (ск рф), россия
04:41 25.12.2021
 
Экс-сотрудника Минобороны приговорили к почти 8,5 года тюрьмы за взятку

В Хабаровске экс-сотрудника Минобороны Хана приговорили к почти 8,5 года тюрьмы за взятку

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бывшего сотрудника Минобороны России в Хабаровске приговорили к 8 годам 4 месяцам заключения за взятку в 2,2 миллиона рублей при исполнении служебных обязанностей, сообщается на сайте главного военного следственного управления СК РФ.
По данным следствия, бывший руководитель федерального предприятия "Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ" Александр Хан с октября 2019 года по март 2020 года получил от гендиректора ООО "Питерская строительная компания" ("ПСК") порядка 2,2 миллиона рублей за заключение контракта и покровительство при его исполнении. Отмечается, что в ходе предварительного следствия Хана уволили. Свою вину он не признал.
"Доказательства <...> признаны судом достаточными для признания <...> Александра Хана виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)... Хану назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 4 месяца, права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 3 года, а также штрафа в размере 4,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что генерального директора ООО "ПСК" освободили от уголовной ответственности, потому что он добровольно сообщил о преступлении и активно способствовал расследованию.
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ПроисшествияХабаровскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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