https://ria.ru/20211225/vzyatka-1765436600.html

Экс-сотрудника Минобороны приговорили к почти 8,5 года тюрьмы за взятку

Экс-сотрудника Минобороны приговорили к почти 8,5 года тюрьмы за взятку - РИА Новости, 25.12.2021

Экс-сотрудника Минобороны приговорили к почти 8,5 года тюрьмы за взятку

Бывшего сотрудника Минобороны России в Хабаровске приговорили к 8 годам 4 месяцам заключения за взятку в 2,2 миллиона рублей при исполнении служебных... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T04:41

2021-12-25T04:41

2021-12-25T04:41

происшествия

хабаровск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бывшего сотрудника Минобороны России в Хабаровске приговорили к 8 годам 4 месяцам заключения за взятку в 2,2 миллиона рублей при исполнении служебных обязанностей, сообщается на сайте главного военного следственного управления СК РФ.По данным следствия, бывший руководитель федерального предприятия "Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ" Александр Хан с октября 2019 года по март 2020 года получил от гендиректора ООО "Питерская строительная компания" ("ПСК") порядка 2,2 миллиона рублей за заключение контракта и покровительство при его исполнении. Отмечается, что в ходе предварительного следствия Хана уволили. Свою вину он не признал."Доказательства <...> признаны судом достаточными для признания <...> Александра Хана виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)... Хану назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 4 месяца, права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 3 года, а также штрафа в размере 4,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Добавляется, что генерального директора ООО "ПСК" освободили от уголовной ответственности, потому что он добровольно сообщил о преступлении и активно способствовал расследованию.

https://ria.ru/20211209/sud-1762916482.html

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происшествия, хабаровск, следственный комитет россии (ск рф), россия