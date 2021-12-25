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Газовый баллон взорвался в одноэтажном доме в Дзержинске

Газовый баллон взорвался в одноэтажном доме в Дзержинске - РИА Новости, 25.12.2021

Газовый баллон взорвался в одноэтажном доме в Дзержинске

Газовый баллон взорвался в одноэтажном жилом доме в нижегородском Дзержинске, никто не погиб, пострадал один человек, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T16:46

2021-12-25T16:46

2021-12-25T18:05

происшествия

взрыв

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жилье

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Газовый баллон взорвался в одноэтажном жилом доме в нижегородском Дзержинске, никто не погиб, пострадал один человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о взрыве в одноэтажном 6-квартирном жилом доме в Дзержинске на улице 9 января, дом 10, квартира 2 поступило в субботу в 16.09.Отмечается, что обрушились внутренние перегородки кухни и боковая несущая стена. Площадь обрушения составила 18 квадратных метров.Угрозы жителям жилого дома, где взорвался газовый баллон, нет, сообщает администрация нижегородского Дзержинска."Дом одноэтажный, шестиквартирный. Зафиксировано обрушение внутренней перегородки кухни, общая площадь обрушения составила 18 квадратных метров. По предварительной информации, угрозы для жителей дома нет", - говорится в сообщении.Специалисты проверяют целостность несущих конструкций дома, на данный момент критических повреждений, угрожающих обрушением, не выявлено."Коммунальные службы направлены на место происшествия для предотвращения остывания жилых помещений дома. Отопление, свет и водоснабжение в настоящее время функционируют в полном объеме", - отмечается в сообщении.Также сообщается, что пострадавший мужчина направлен в БСПМ с термическим ожогом кистей рук.

https://ria.ru/20211216/surgut-1763976504.html

https://ria.ru/20211222/vzryv-1764974890.html

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происшествия, взрыв, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, нижегородская область