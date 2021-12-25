https://ria.ru/20211225/vspyshka-1765450522.html
Вспышки в двигателе самолета в Тюмени. Видео
Пассажиры сняли на видео вспыхнувший двигатель взлетавшего в Тюмени лайнера - РИА Новости, 25.12.2021
Вспышки в двигателе самолета в Тюмени. Видео
Вылет самолета авиакомпании Utair из Тюмени в Ереван задержали из-за вспыхнувшего двигателя. Об этом пишет портал 72.ru. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T10:57
2021-12-25T10:57
2021-12-25T15:58
происшествия
тюмень
ереван
ютэйр
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564266222_0:0:3120:1754_1920x0_80_0_0_68c4c4bc0057e2f32f46cbdf5f8d1a89.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Вылет самолета авиакомпании Utair из Тюмени в Ереван задержали из-за вспыхнувшего двигателя. Об этом пишет портал 72.ru."Рейс должен был быть в 07:20. При взлете взорвался мотор. Рейс отменили. Половина пассажиров отправились по домам. Новый рейс обещают вечером", — приводит сайт слова родственника одного из пассажиров.В Сети также появилась видеозапись произошедшего. На ней видны вспышки под левым крылом воздушного судна.В аэропорту Рощино изданию подтвердили информацию об инциденте.
https://ria.ru/20211224/samolet-1765358320.html
тюмень
ереван
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564266222_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_c67e2b9205a6d68058b802f7e9a701c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, ереван, ютэйр, россия, новости - туризм
10:57 25.12.2021 (обновлено: 15:58 25.12.2021)
Пассажиры сняли на видео вспыхнувший двигатель взлетавшего в Тюмени лайнера
Пассажиры сняли на видео вспыхнувший двигатель вылетавшего из Тюмени в Ереван рейса Utair