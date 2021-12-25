https://ria.ru/20211225/vspyshka-1765450522.html

Вспышки в двигателе самолета в Тюмени. Видео

Пассажиры сняли на видео вспыхнувший двигатель взлетавшего в Тюмени лайнера - РИА Новости, 25.12.2021

Вспышки в двигателе самолета в Тюмени. Видео

Вылет самолета авиакомпании Utair из Тюмени в Ереван задержали из-за вспыхнувшего двигателя. Об этом пишет портал 72.ru. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T10:57

2021-12-25T10:57

2021-12-25T15:58

происшествия

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Вылет самолета авиакомпании Utair из Тюмени в Ереван задержали из-за вспыхнувшего двигателя. Об этом пишет портал 72.ru."Рейс должен был быть в 07:20. При взлете взорвался мотор. Рейс отменили. Половина пассажиров отправились по домам. Новый рейс обещают вечером", — приводит сайт слова родственника одного из пассажиров.В Сети также появилась видеозапись произошедшего. На ней видны вспышки под левым крылом воздушного судна.В аэропорту Рощино изданию подтвердили информацию об инциденте.

https://ria.ru/20211224/samolet-1765358320.html

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происшествия, тюмень, ереван, ютэйр, россия, новости - туризм