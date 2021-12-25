https://ria.ru/20211225/vspyshka-1765435050.html

Корабль ВМС США прервал поход из-за вспышки COVID-19 на борту

Корабль ВМС США прервал поход из-за вспышки COVID-19 на борту - РИА Новости, 25.12.2021

Корабль ВМС США прервал поход из-за вспышки COVID-19 на борту

Корабль прибрежной зоны ВМС США "Милуоки" прервал поход из-за вспышки коронавируса среди экипажа, сообщил американский 4-й флот. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T02:58

2021-12-25T02:58

2021-12-25T02:58

распространение коронавируса

в мире

куба

военно-морские силы сша

гуантанамо (город)

карибское море

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Корабль прибрежной зоны ВМС США "Милуоки" прервал поход из-за вспышки коронавируса среди экипажа, сообщил американский 4-й флот.На флоте добавили, что весь экипаж был вакцинирован, и не стали уточнять количество заболевших. У части из них легкие симптомы, говорится в сообщении."Милуоки" находится на базе Гуантанамо на Кубе. Корабль был направлен в зону ответственности 4-го флота для поддержки межведомственной операции по пресечению контрабанды наркотиков в Карибском море и восточной части Тихого океана.

https://ria.ru/20211223/koronavirus-1765145648.html

куба

гуантанамо (город)

карибское море

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в мире, куба, военно-морские силы сша, гуантанамо (город), карибское море, коронавирус covid-19