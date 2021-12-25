https://ria.ru/20211225/vspyshka-1765435050.html
Корабль ВМС США прервал поход из-за вспышки COVID-19 на борту
Корабль ВМС США прервал поход из-за вспышки COVID-19 на борту - РИА Новости, 25.12.2021
Корабль ВМС США прервал поход из-за вспышки COVID-19 на борту
Корабль прибрежной зоны ВМС США "Милуоки" прервал поход из-за вспышки коронавируса среди экипажа, сообщил американский 4-й флот. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T02:58
2021-12-25T02:58
2021-12-25T02:58
распространение коронавируса
в мире
куба
военно-морские силы сша
гуантанамо (город)
карибское море
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Корабль прибрежной зоны ВМС США "Милуоки" прервал поход из-за вспышки коронавируса среди экипажа, сообщил американский 4-й флот.На флоте добавили, что весь экипаж был вакцинирован, и не стали уточнять количество заболевших. У части из них легкие симптомы, говорится в сообщении."Милуоки" находится на базе Гуантанамо на Кубе. Корабль был направлен в зону ответственности 4-го флота для поддержки межведомственной операции по пресечению контрабанды наркотиков в Карибском море и восточной части Тихого океана.
https://ria.ru/20211223/koronavirus-1765145648.html
куба
гуантанамо (город)
карибское море
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, военно-морские силы сша, гуантанамо (город), карибское море, коронавирус covid-19
Корабль ВМС США прервал поход из-за вспышки COVID-19 на борту
Корабль ВМС США "Милуоки" прервал поход из-за вспышки коронавируса среди экипажа