https://ria.ru/20211225/vmeshatelstvo-1765438948.html

Тегеран назвал заявление Лондона о пуске ракет вмешательством в дела Ирана

Тегеран назвал заявление Лондона о пуске ракет вмешательством в дела Ирана - РИА Новости, 25.12.2021

Тегеран назвал заявление Лондона о пуске ракет вмешательством в дела Ирана

Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде назвал вмешательством во внутренние дела заявление британского МИД с осуждением испытательного... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T07:28

2021-12-25T07:28

2021-12-25T07:33

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде назвал вмешательством во внутренние дела заявление британского МИД с осуждением испытательного пуска иранских баллистических ракет.МИД Великобритании в пятницу заявил, что осуждает использование Ираном баллистических ракет в ходе испытательного пуска. В Лондоне посчитали, что запуск является "нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая требует, чтобы Иран не предпринимал никаких действий, связанных с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия, включая запуски с использованием технологии баллистических ракет"."Иран действует в рамках международных законов и положений, а также собственных оборонных нужд, поэтому такие заявления и позиция не только считаются вмешательством во внутренние дела Ирана, но и являются продолжением политики двойных стандартов Лондона", - приводятся слова Хатибзаде в официальном Telegram-канале иранского МИД.Представитель МИД Ирана также в заявлении отверг обвинения Лондона в нарушении резолюции 2231 Совбеза ООН.В пятницу стало известно, что в ходе учений "Великий пророк" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранские военные провели успешный запуск 16 баллистических ракет. В ходе учений были запущены ракеты большой, средней и малой дальности, сообщило агентство IRNA.

https://ria.ru/20211215/rakety-1763767067.html

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