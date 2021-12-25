Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211225/vmeshatelstvo-1765438948.html
Тегеран назвал заявление Лондона о пуске ракет вмешательством в дела Ирана
Тегеран назвал заявление Лондона о пуске ракет вмешательством в дела Ирана - РИА Новости, 25.12.2021
Тегеран назвал заявление Лондона о пуске ракет вмешательством в дела Ирана
Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде назвал вмешательством во внутренние дела заявление британского МИД с осуждением испытательного... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T07:28
2021-12-25T07:33
в мире
иран
оон
великобритания
совет безопасности оон
мид ирана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed059617ae489a7633b18d461eab9a85.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде назвал вмешательством во внутренние дела заявление британского МИД с осуждением испытательного пуска иранских баллистических ракет.МИД Великобритании в пятницу заявил, что осуждает использование Ираном баллистических ракет в ходе испытательного пуска. В Лондоне посчитали, что запуск является "нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая требует, чтобы Иран не предпринимал никаких действий, связанных с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия, включая запуски с использованием технологии баллистических ракет"."Иран действует в рамках международных законов и положений, а также собственных оборонных нужд, поэтому такие заявления и позиция не только считаются вмешательством во внутренние дела Ирана, но и являются продолжением политики двойных стандартов Лондона", - приводятся слова Хатибзаде в официальном Telegram-канале иранского МИД.Представитель МИД Ирана также в заявлении отверг обвинения Лондона в нарушении резолюции 2231 Совбеза ООН.В пятницу стало известно, что в ходе учений "Великий пророк" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранские военные провели успешный запуск 16 баллистических ракет. В ходе учений были запущены ракеты большой, средней и малой дальности, сообщило агентство IRNA.
https://ria.ru/20211215/rakety-1763767067.html
иран
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6edfb540fb59705b041cf23f4c649ff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, оон, великобритания, совет безопасности оон, мид ирана
07:28 25.12.2021 (обновлено: 07:33 25.12.2021)
 
Тегеран назвал заявление Лондона о пуске ракет вмешательством в дела Ирана

МИД Ирана назвал заявление Лондона о пуске ракет вмешательством во внутренние дела

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде назвал вмешательством во внутренние дела заявление британского МИД с осуждением испытательного пуска иранских баллистических ракет.
МИД Великобритании в пятницу заявил, что осуждает использование Ираном баллистических ракет в ходе испытательного пуска. В Лондоне посчитали, что запуск является "нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая требует, чтобы Иран не предпринимал никаких действий, связанных с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия, включая запуски с использованием технологии баллистических ракет".
"Иран действует в рамках международных законов и положений, а также собственных оборонных нужд, поэтому такие заявления и позиция не только считаются вмешательством во внутренние дела Ирана, но и являются продолжением политики двойных стандартов Лондона", - приводятся слова Хатибзаде в официальном Telegram-канале иранского МИД.
Представитель МИД Ирана также в заявлении отверг обвинения Лондона в нарушении резолюции 2231 Совбеза ООН.
В пятницу стало известно, что в ходе учений "Великий пророк" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранские военные провели успешный запуск 16 баллистических ракет. В ходе учений были запущены ракеты большой, средней и малой дальности, сообщило агентство IRNA.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 04:02
Постпред заявил, что Иран продолжит работу в области баллистических ракет
 
В миреИранООНВеликобританияСовет Безопасности ООНМИД Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19
01:16На Украине заявили о начале "возвращения" Кубани
01:15Юрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 году
01:08СМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном море
00:41В Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"
00:32Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад
23:55"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях Турции
23:31Морозы в Анкаре превратили фонтан в айсберг
23:04Не менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК
22:27"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем Турции
22:21В Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазине
22:11Путин поговорил с президентом Египта
22:10На границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженность
22:07В Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банк
21:55Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
21:40В Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
21:27"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу
21:15Японец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали
21:14"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет Европе 1:18
21:13В "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением
Лента новостейМолния
Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19На Украине заявили о начале "возвращения" КубаниЮрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 годуСМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном мореВ Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях ТурцииМорозы в Анкаре превратили фонтан в айсбергНе менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем ТурцииВ Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазинеПутин поговорил с президентом ЕгиптаНа границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженностьВ Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банкВо Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за суткиВ Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в ЕвропуЯпонец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет ЕвропеВ "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением