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Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе - РИА Новости, 25.12.2021
Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский и болеем чем 20 сенаторов и конгрессменов США в ходе видеовстречи обсудили важность привлечения Вашингтона к процессу... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T00:25
2021-12-25T00:26
в мире
украина
сша
оон
нато
россия
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КИЕВ, 25 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и болеем чем 20 сенаторов и конгрессменов США в ходе видеовстречи обсудили важность привлечения Вашингтона к процессу мирного урегулирования ситуации в Донбассе и поддержку евроатлантических стремлений Киева, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы украинского государства.Ранее Роб Портман, который возглавляет парламентскую группу по Украине в сенате США, сообщил, что более 20 членов палаты представителей и сенаторов провели в пятницу видеоконференцию с Зеленским, чтобы обсудить безопасность в этой стране."Во время разговора обсуждалась ситуация на востоке Украины и границах нашего государства. Было отмечено, что она остается сложной, отвод российских сил не наблюдается. Президент проинформировал американских законодателей о шагах, предпринимаемых с целью достижения мира в рамках существующих переговорных форматов – "нормандского", Трехсторонней контактной группы и минского процесса. Было отмечено важность привлечения Соединенных Штатов к процессу мирного урегулирования", - говорится в сообщении.На встрече также отмечалась важность поддержки от США в евроатлантических стремлениях Украины. "Невозможно представить безопасность в Европе без завершения войны на Донбассе… Никаких договоренностей по Украине без Украины. Ни одна третья страна не может иметь права голоса по вопросу интеграции Украины в НАТО", – цитирует Зеленского пресс-служба.По данным пресс-службы, стороны также обсудили тему усиления санкционного давления на РФ и украинско-американского взаимодействия в сфере безопасности. Зеленский пригласил американских законодателей посетить Украину в следующем году.В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации. Президент Владимир Путин заявлял, что РФ позитивно оценивает решение о проведении переговоров по системе гарантий безопасности с США в первых числах января и надеется на прогресс в этом направлении.
https://radiosputnik.ria.ru/20211224/donbass-1765319354.html
https://ria.ru/20211224/peregovory-1765348112.html
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в мире, украина, сша, оон, нато, россия
00:25 25.12.2021 (обновлено: 00:26 25.12.2021)
 
Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе

Президент Украины Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 25 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и болеем чем 20 сенаторов и конгрессменов США в ходе видеовстречи обсудили важность привлечения Вашингтона к процессу мирного урегулирования ситуации в Донбассе и поддержку евроатлантических стремлений Киева, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы украинского государства.
Ранее Роб Портман, который возглавляет парламентскую группу по Украине в сенате США, сообщил, что более 20 членов палаты представителей и сенаторов провели в пятницу видеоконференцию с Зеленским, чтобы обсудить безопасность в этой стране.
"Во время разговора обсуждалась ситуация на востоке Украины и границах нашего государства. Было отмечено, что она остается сложной, отвод российских сил не наблюдается. Президент проинформировал американских законодателей о шагах, предпринимаемых с целью достижения мира в рамках существующих переговорных форматов – "нормандского", Трехсторонней контактной группы и минского процесса. Было отмечено важность привлечения Соединенных Штатов к процессу мирного урегулирования", - говорится в сообщении.
На встрече также отмечалась важность поддержки от США в евроатлантических стремлениях Украины. "Невозможно представить безопасность в Европе без завершения войны на Донбассе… Никаких договоренностей по Украине без Украины. Ни одна третья страна не может иметь права голоса по вопросу интеграции Украины в НАТО", – цитирует Зеленского пресс-служба.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
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Запад подстрекает Киев к силовому решению в Донбассе, заявили в МИД России
По данным пресс-службы, стороны также обсудили тему усиления санкционного давления на РФ и украинско-американского взаимодействия в сфере безопасности. Зеленский пригласил американских законодателей посетить Украину в следующем году.
В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации. Президент Владимир Путин заявлял, что РФ позитивно оценивает решение о проведении переговоров по системе гарантий безопасности с США в первых числах января и надеется на прогресс в этом направлении.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
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Киев призвал взять Украину в состав участников переговоров по безопасности
 
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