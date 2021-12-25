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В Германии выросло число заявок на получение убежища
В Германии выросло число заявок на получение убежища - РИА Новости, 25.12.2021
В Германии выросло число заявок на получение убежища
Число заявок на получение убежища в Германии в 2021 году выросло на 33%, темпы роста стали выше, чем в среднем по Евросоюзу, но допандемийные показатели еще не... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T15:49
2021-12-25T15:49
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пакистан
евросоюз
евростат
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БЕРЛИН, 25 дек - РИА Новости. Число заявок на получение убежища в Германии в 2021 году выросло на 33%, темпы роста стали выше, чем в среднем по Евросоюзу, но допандемийные показатели еще не достигнуты, сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на данные Евростата.По данным европейского статистического ведомства за первые девять месяцев 2021 года, в целом в Евросоюзе было принято 356 тысяч заявок на получение убежища - это на 15% выше, чем за аналогичный период годом ранее. Издание подчеркивает, что рост отмечается на фоне падения числа заявок годом ранее - в 2020 году было зафиксировано почти на треть меньше заявок на фоне пандемии. При этом не ожидается, что показатель 2019 года в 612 тысяч заявок будет достигнут в текущем году.В Германии с января по сентябрь 2021 года было зарегистрировано 100 тысяч заявок, что на 33% больше, чем годом ранее за тот же период. Доля заявок в ФРГ по всему ЕС, таким образом, составляет почти треть (28,4%) - годом ранее на Германию приходилась четверть заявок (24,3%). Большая часть заявок поступает от беженцев из Афганистана, Сирии (треть всех заявок по ЕС), а также Пакистана и Ирака.Второй по числу заявок идет Франция (около 20%), далее Испания (11%), Италия (8%). На первые четыре страны приходится две трети заявок на убежище. Последнее место по этому показателю в Венгрии - там государственные ведомства зарегистрировали лишь 30 заявок на убежище.
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испания, сирия, пакистан, евросоюз, евростат
15:49 25.12.2021
 
В Германии выросло число заявок на получение убежища

Число заявок на получение убежища в Германии выросло на 33% в 2021 году

© AP Photo / Nicolas Armer/dpa Беженцы проходят через депортационный центр в Бамберге, Германия
Беженцы проходят через депортационный центр в Бамберге, Германия - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© AP Photo / Nicolas Armer/dpa
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БЕРЛИН, 25 дек - РИА Новости. Число заявок на получение убежища в Германии в 2021 году выросло на 33%, темпы роста стали выше, чем в среднем по Евросоюзу, но допандемийные показатели еще не достигнуты, сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на данные Евростата.
По данным европейского статистического ведомства за первые девять месяцев 2021 года, в целом в Евросоюзе было принято 356 тысяч заявок на получение убежища - это на 15% выше, чем за аналогичный период годом ранее. Издание подчеркивает, что рост отмечается на фоне падения числа заявок годом ранее - в 2020 году было зафиксировано почти на треть меньше заявок на фоне пандемии. При этом не ожидается, что показатель 2019 года в 612 тысяч заявок будет достигнут в текущем году.
В Германии с января по сентябрь 2021 года было зарегистрировано 100 тысяч заявок, что на 33% больше, чем годом ранее за тот же период. Доля заявок в ФРГ по всему ЕС, таким образом, составляет почти треть (28,4%) - годом ранее на Германию приходилась четверть заявок (24,3%). Большая часть заявок поступает от беженцев из Афганистана, Сирии (треть всех заявок по ЕС), а также Пакистана и Ирака.
Второй по числу заявок идет Франция (около 20%), далее Испания (11%), Италия (8%). На первые четыре страны приходится две трети заявок на убежище. Последнее место по этому показателю в Венгрии - там государственные ведомства зарегистрировали лишь 30 заявок на убежище.
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