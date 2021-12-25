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Минздрав рассказал о состоянии упавшего канатоходца в тюменском цирке
Минздрав рассказал о состоянии упавшего канатоходца в тюменском цирке - РИА Новости, 25.12.2021
Минздрав рассказал о состоянии упавшего канатоходца в тюменском цирке
Эквилибрист Махмуд Суанбеков в субботу сорвался с каната во время выступления в цирке в Тюмени и упал на арену на глазах у зрителей, переломов у него нет,... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T20:58
2021-12-25T22:47
происшествия
тюмень
россия
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ТЮМЕНЬ, 25 дек - РИА Новости. Эквилибрист Махмуд Суанбеков в субботу сорвался с каната во время выступления в цирке в Тюмени и упал на арену на глазах у зрителей, переломов у него нет, сообщает в своем Instagram Тюменский цирк.Премьера новогоднего шоу "Звёздный круиз" в Тюмени прошла 25 декабря, братья Махмуд и Нурсултан Суанбековы в программе выступают на американском колесе смелости и с участием мамы Сайракан Суанбековой выполняют трюки на канате. В пятницу канатоходец Махмуд Суанбеков сорвался и упал на арену.В региональном департаменте здравоохранения РИА Новости пояснили, что вызов в скорую помощь поступил 25 декабря в 16.25, прибывшая через три минуты бригада медиков осмотрела артиста, оказала первую помощь и доставила его в ОКБ №2."Пациенту оказали всю необходимую помощь в условиях приёмного отделения по поводу ушибов обеих стоп и суставов левой руки. Показаний для госпитализации нет, рекомендовано амбулаторное лечение", - сообщили в департаменте здравоохранения.В анонсе к премьере шоу в Instagram цирка отмечается, что жанр, в котором работает семья Суанбековых, считается одним из самых сложных. Акробаты выступают под куполом без лонжи, так как некоторые элементы, по их словам, со страховкой выполнить невозможно.В связи с падением артиста сотрудники прокуратуры совместно со специалистами Госинспекции труда проверят соблюдение правил по охране труда, предъявляемых к цирковым представлениям, и при наличии оснований примут меры реагирования, говорится в сообщении прокуратуры Тюменской области.
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происшествия, тюмень, россия
20:58 25.12.2021 (обновлено: 22:47 25.12.2021)
 
Минздрав рассказал о состоянии упавшего канатоходца в тюменском цирке

Минздрав Тюмени: упавший канатоходец Суанбеков получил ушиб стоп и суставов левой руки

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 25 дек - РИА Новости. Эквилибрист Махмуд Суанбеков в субботу сорвался с каната во время выступления в цирке в Тюмени и упал на арену на глазах у зрителей, переломов у него нет, сообщает в своем Instagram Тюменский цирк.
Премьера новогоднего шоу "Звёздный круиз" в Тюмени прошла 25 декабря, братья Махмуд и Нурсултан Суанбековы в программе выступают на американском колесе смелости и с участием мамы Сайракан Суанбековой выполняют трюки на канате. В пятницу канатоходец Махмуд Суанбеков сорвался и упал на арену.
"С артистом-канатоходцем Махмудом Суанбековым все в порядке! Переломов нет. Все хорошо! Спасибо за ваши пожелания!" - говорится в официальном Instagram-аккаунте цирка.
В региональном департаменте здравоохранения РИА Новости пояснили, что вызов в скорую помощь поступил 25 декабря в 16.25, прибывшая через три минуты бригада медиков осмотрела артиста, оказала первую помощь и доставила его в ОКБ №2.
"Пациенту оказали всю необходимую помощь в условиях приёмного отделения по поводу ушибов обеих стоп и суставов левой руки. Показаний для госпитализации нет, рекомендовано амбулаторное лечение", - сообщили в департаменте здравоохранения.
В анонсе к премьере шоу в Instagram цирка отмечается, что жанр, в котором работает семья Суанбековых, считается одним из самых сложных. Акробаты выступают под куполом без лонжи, так как некоторые элементы, по их словам, со страховкой выполнить невозможно.
В связи с падением артиста сотрудники прокуратуры совместно со специалистами Госинспекции труда проверят соблюдение правил по охране труда, предъявляемых к цирковым представлениям, и при наличии оснований примут меры реагирования, говорится в сообщении прокуратуры Тюменской области.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
16:41
Падение канатоходца в тюменском цирке попало на видео
 
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