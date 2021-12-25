https://ria.ru/20211225/tsirk-1765499021.html

Минздрав рассказал о состоянии упавшего канатоходца в тюменском цирке

Минздрав рассказал о состоянии упавшего канатоходца в тюменском цирке - РИА Новости, 25.12.2021

Минздрав рассказал о состоянии упавшего канатоходца в тюменском цирке

Эквилибрист Махмуд Суанбеков в субботу сорвался с каната во время выступления в цирке в Тюмени и упал на арену на глазах у зрителей, переломов у него нет,... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T20:58

2021-12-25T20:58

2021-12-25T22:47

происшествия

тюмень

россия

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ТЮМЕНЬ, 25 дек - РИА Новости. Эквилибрист Махмуд Суанбеков в субботу сорвался с каната во время выступления в цирке в Тюмени и упал на арену на глазах у зрителей, переломов у него нет, сообщает в своем Instagram Тюменский цирк.Премьера новогоднего шоу "Звёздный круиз" в Тюмени прошла 25 декабря, братья Махмуд и Нурсултан Суанбековы в программе выступают на американском колесе смелости и с участием мамы Сайракан Суанбековой выполняют трюки на канате. В пятницу канатоходец Махмуд Суанбеков сорвался и упал на арену.В региональном департаменте здравоохранения РИА Новости пояснили, что вызов в скорую помощь поступил 25 декабря в 16.25, прибывшая через три минуты бригада медиков осмотрела артиста, оказала первую помощь и доставила его в ОКБ №2."Пациенту оказали всю необходимую помощь в условиях приёмного отделения по поводу ушибов обеих стоп и суставов левой руки. Показаний для госпитализации нет, рекомендовано амбулаторное лечение", - сообщили в департаменте здравоохранения.В анонсе к премьере шоу в Instagram цирка отмечается, что жанр, в котором работает семья Суанбековых, считается одним из самых сложных. Акробаты выступают под куполом без лонжи, так как некоторые элементы, по их словам, со страховкой выполнить невозможно.В связи с падением артиста сотрудники прокуратуры совместно со специалистами Госинспекции труда проверят соблюдение правил по охране труда, предъявляемых к цирковым представлениям, и при наличии оснований примут меры реагирования, говорится в сообщении прокуратуры Тюменской области.

https://ria.ru/20211225/padenie-1765479504.html

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происшествия, тюмень, россия