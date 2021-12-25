https://ria.ru/20211225/tserkov-1765478757.html

Митрополит Иларион рассказал, какие сериалы и фильмы смотрит на Netflix

Митрополит Иларион рассказал, какие сериалы и фильмы смотрит на Netflix - РИА Новости, 25.12.2021

Митрополит Иларион рассказал, какие сериалы и фильмы смотрит на Netflix

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал, какие сериалы он смотрит на Netflix, а РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T16:30

2021-12-25T16:30

2021-12-25T16:30

религия

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

митрополит волоколамский иларион

netflix

религия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал, какие сериалы он смотрит на Netflix, а также оценил идею создания сериала о жизни Русской православной церкви.Кроме того, рассказал митрополит Иларион, он посмотрел некоторые серии сериала "Корона", который посвящен британской королевской семье. "Он тоже очень качественно снят, и мне это было интересно и потому, что часть действующих персонажей я знаю лично", - добавил председатель ОВЦС.Митрополит при этом отметил, что молодежные сериалы на Netflix содержат ЛГБТ-контент."Что касается ЛГБТ-контента на Netflix, то он там существует, причем в сериалах, предназначенных для молодёжи. Например, есть сериал "Элита", где рассказывается о жизни некоей элитной школы в Испании - там такого контента очень много", - сказал митрополит в телепередаче "Церковь и мир" на канале "Россия 24", комментируя проверку Netflix на предмет пропаганды ЛГБТ.Ранее общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец обратилась в МВД РФ с просьбой проверить сервис на нарушение закона о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. МВД после этого подтвердило, что проводит проверки сервиса.Митрополит Иларион также оценил возможность создания сериала о жизни РПЦ."Я думаю, что было бы интересно создать сериал о жизни Русской православной церкви, потому что действительно для многих жизнь церкви остается какой-то закрытой и табуированной темой. Многие даже не знают, чем живут священники, чем они занимаются", - сказал митрополит в телепередаче "Церковь и мир" на канале "Россия 24", отвечая на вопрос, мог бы он поучаствовать в создании такого сериала.Митрополит отметил, что предпочел бы, чтобы подобный сериал касался не патриарха или членов Священного синода "и вообще того, что называют официальной церковью", а чтобы в этом сериале была показана реальная жизнь священников, о которой мало пишут, говорят и знают.

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/lgbt-1762540831.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211125/netflix-1760692626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, netflix, религия