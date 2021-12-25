https://ria.ru/20211225/tserkov-1765478757.html
Митрополит Иларион рассказал, какие сериалы и фильмы смотрит на Netflix
Митрополит Иларион рассказал, какие сериалы и фильмы смотрит на Netflix - РИА Новости, 25.12.2021
Митрополит Иларион рассказал, какие сериалы и фильмы смотрит на Netflix
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал, какие сериалы он смотрит на Netflix, а РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T16:30
2021-12-25T16:30
2021-12-25T16:30
религия
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
митрополит волоколамский иларион
netflix
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155870/09/1558700977_0:334:2907:1969_1920x0_80_0_0_733e7a7b2622455e86f5b0859d519c9f.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал, какие сериалы он смотрит на Netflix, а также оценил идею создания сериала о жизни Русской православной церкви.Кроме того, рассказал митрополит Иларион, он посмотрел некоторые серии сериала "Корона", который посвящен британской королевской семье. "Он тоже очень качественно снят, и мне это было интересно и потому, что часть действующих персонажей я знаю лично", - добавил председатель ОВЦС.Митрополит при этом отметил, что молодежные сериалы на Netflix содержат ЛГБТ-контент."Что касается ЛГБТ-контента на Netflix, то он там существует, причем в сериалах, предназначенных для молодёжи. Например, есть сериал "Элита", где рассказывается о жизни некоей элитной школы в Испании - там такого контента очень много", - сказал митрополит в телепередаче "Церковь и мир" на канале "Россия 24", комментируя проверку Netflix на предмет пропаганды ЛГБТ.Ранее общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец обратилась в МВД РФ с просьбой проверить сервис на нарушение закона о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. МВД после этого подтвердило, что проводит проверки сервиса.Митрополит Иларион также оценил возможность создания сериала о жизни РПЦ."Я думаю, что было бы интересно создать сериал о жизни Русской православной церкви, потому что действительно для многих жизнь церкви остается какой-то закрытой и табуированной темой. Многие даже не знают, чем живут священники, чем они занимаются", - сказал митрополит в телепередаче "Церковь и мир" на канале "Россия 24", отвечая на вопрос, мог бы он поучаствовать в создании такого сериала.Митрополит отметил, что предпочел бы, чтобы подобный сериал касался не патриарха или членов Священного синода "и вообще того, что называют официальной церковью", а чтобы в этом сериале была показана реальная жизнь священников, о которой мало пишут, говорят и знают.
https://radiosputnik.ria.ru/20211207/lgbt-1762540831.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211125/netflix-1760692626.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155870/09/1558700977_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_4349ce87f0f85cb0d1e0f3770f2186f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, netflix, религия
Митрополит Иларион рассказал, какие сериалы и фильмы смотрит на Netflix
Митрополит Волоколамский Иларион рассказал, какие сериалы и фильмы смотрит на Netflix
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата
митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал, какие сериалы он смотрит на Netflix
, а также оценил идею создания сериала о жизни Русской православной церкви
.
"У меня есть подписка на Netflix, и когда у меня возникает свободное время, я пользуюсь этим сервисом для просмотра фильмов и сериалов. Из того, что мне запомнилось, это фильм "Два папы". Фильм сделан с большим уважением к католической церкви и красиво снят - я посмотрел его с удовольствием", - сказал митрополит в телепередаче "Церковь и мир" на канале "Россия 24".
Кроме того, рассказал митрополит Иларион, он посмотрел некоторые серии сериала "Корона", который посвящен британской королевской семье. "Он тоже очень качественно снят, и мне это было интересно и потому, что часть действующих персонажей я знаю лично", - добавил председатель ОВЦС
.
Митрополит при этом отметил, что молодежные сериалы на Netflix содержат ЛГБТ-контент.
"Что касается ЛГБТ-контента на Netflix, то он там существует, причем в сериалах, предназначенных для молодёжи. Например, есть сериал "Элита", где рассказывается о жизни некоей элитной школы в Испании - там такого контента очень много", - сказал митрополит в телепередаче "Церковь и мир" на канале "Россия 24", комментируя проверку Netflix на предмет пропаганды ЛГБТ.
Ранее общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец обратилась в МВД РФ с просьбой проверить сервис на нарушение закона о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. МВД после этого подтвердило, что проводит проверки сервиса.
Митрополит Иларион
также оценил возможность создания сериала о жизни РПЦ.
"Я думаю, что было бы интересно создать сериал о жизни Русской православной церкви, потому что действительно для многих жизнь церкви остается какой-то закрытой и табуированной темой. Многие даже не знают, чем живут священники, чем они занимаются", - сказал митрополит в телепередаче "Церковь и мир" на канале "Россия 24", отвечая на вопрос, мог бы он поучаствовать в создании такого сериала.
Митрополит отметил, что предпочел бы, чтобы подобный сериал касался не патриарха или членов Священного синода "и вообще того, что называют официальной церковью", а чтобы в этом сериале была показана реальная жизнь священников, о которой мало пишут, говорят и знают.