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Религия
https://ria.ru/20211225/tserkov-1765478757.html
Митрополит Иларион рассказал, какие сериалы и фильмы смотрит на Netflix
Митрополит Иларион рассказал, какие сериалы и фильмы смотрит на Netflix - РИА Новости, 25.12.2021
Митрополит Иларион рассказал, какие сериалы и фильмы смотрит на Netflix
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал, какие сериалы он смотрит на Netflix, а РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T16:30
2021-12-25T16:30
религия
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
митрополит волоколамский иларион
netflix
религия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал, какие сериалы он смотрит на Netflix, а также оценил идею создания сериала о жизни Русской православной церкви.Кроме того, рассказал митрополит Иларион, он посмотрел некоторые серии сериала "Корона", который посвящен британской королевской семье. "Он тоже очень качественно снят, и мне это было интересно и потому, что часть действующих персонажей я знаю лично", - добавил председатель ОВЦС.Митрополит при этом отметил, что молодежные сериалы на Netflix содержат ЛГБТ-контент."Что касается ЛГБТ-контента на Netflix, то он там существует, причем в сериалах, предназначенных для молодёжи. Например, есть сериал "Элита", где рассказывается о жизни некоей элитной школы в Испании - там такого контента очень много", - сказал митрополит в телепередаче "Церковь и мир" на канале "Россия 24", комментируя проверку Netflix на предмет пропаганды ЛГБТ.Ранее общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец обратилась в МВД РФ с просьбой проверить сервис на нарушение закона о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. МВД после этого подтвердило, что проводит проверки сервиса.Митрополит Иларион также оценил возможность создания сериала о жизни РПЦ."Я думаю, что было бы интересно создать сериал о жизни Русской православной церкви, потому что действительно для многих жизнь церкви остается какой-то закрытой и табуированной темой. Многие даже не знают, чем живут священники, чем они занимаются", - сказал митрополит в телепередаче "Церковь и мир" на канале "Россия 24", отвечая на вопрос, мог бы он поучаствовать в создании такого сериала.Митрополит отметил, что предпочел бы, чтобы подобный сериал касался не патриарха или членов Священного синода "и вообще того, что называют официальной церковью", а чтобы в этом сериале была показана реальная жизнь священников, о которой мало пишут, говорят и знают.
https://radiosputnik.ria.ru/20211207/lgbt-1762540831.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211125/netflix-1760692626.html
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русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, netflix, религия
16:30 25.12.2021
 
Митрополит Иларион рассказал, какие сериалы и фильмы смотрит на Netflix

Митрополит Волоколамский Иларион рассказал, какие сериалы и фильмы смотрит на Netflix

© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал, какие сериалы он смотрит на Netflix, а также оценил идею создания сериала о жизни Русской православной церкви.

"У меня есть подписка на Netflix, и когда у меня возникает свободное время, я пользуюсь этим сервисом для просмотра фильмов и сериалов. Из того, что мне запомнилось, это фильм "Два папы". Фильм сделан с большим уважением к католической церкви и красиво снят - я посмотрел его с удовольствием", - сказал митрополит в телепередаче "Церковь и мир" на канале "Россия 24".

Кроме того, рассказал митрополит Иларион, он посмотрел некоторые серии сериала "Корона", который посвящен британской королевской семье. "Он тоже очень качественно снят, и мне это было интересно и потому, что часть действующих персонажей я знаю лично", - добавил председатель ОВЦС.
Митрополит при этом отметил, что молодежные сериалы на Netflix содержат ЛГБТ-контент.
"Что касается ЛГБТ-контента на Netflix, то он там существует, причем в сериалах, предназначенных для молодёжи. Например, есть сериал "Элита", где рассказывается о жизни некоей элитной школы в Испании - там такого контента очень много", - сказал митрополит в телепередаче "Церковь и мир" на канале "Россия 24", комментируя проверку Netflix на предмет пропаганды ЛГБТ.
Ранее общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец обратилась в МВД РФ с просьбой проверить сервис на нарушение закона о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. МВД после этого подтвердило, что проводит проверки сервиса.
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Митрополит Иларион также оценил возможность создания сериала о жизни РПЦ.
"Я думаю, что было бы интересно создать сериал о жизни Русской православной церкви, потому что действительно для многих жизнь церкви остается какой-то закрытой и табуированной темой. Многие даже не знают, чем живут священники, чем они занимаются", - сказал митрополит в телепередаче "Церковь и мир" на канале "Россия 24", отвечая на вопрос, мог бы он поучаствовать в создании такого сериала.
Митрополит отметил, что предпочел бы, чтобы подобный сериал касался не патриарха или членов Священного синода "и вообще того, что называют официальной церковью", а чтобы в этом сериале была показана реальная жизнь священников, о которой мало пишут, говорят и знают.
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РелигияРусская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМитрополит Волоколамский ИларионNetflixРелигия
 
 
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