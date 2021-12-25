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Дорого и небогато: взлет цен может лишить россиян новогодних традиций
Дорого и небогато: взлет цен может лишить россиян новогодних традиций - РИА Новости, 25.12.2021
Дорого и небогато: взлет цен может лишить россиян новогодних традиций
Без шампанского и мандаринов Нового года в России не бывает. А самая популярная закуска по-прежнему оливье. Второе место — у селедки под шубой. Эти салаты за... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T08:00
2021-12-25T08:11
экономика
новый год
руспродсоюз
цены
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Без шампанского и мандаринов Нового года в России не бывает. А самая популярная закуска по-прежнему оливье. Второе место — у селедки под шубой. Эти салаты за год подорожали почти на четверть. Сколько придется потратить на проводы 2021-го — подсчитало РИА Новости.Индекс оливьеУ каждой хозяйки свой рецепт. Но основные ингредиенты одинаковые: маринованные огурцы, консервированный горошек, картофель, вареная колбаса, морковь, куриные яйца.В Росстате каждый декабрь анализируют цены на эти продукты. Таким незамысловатым способом выясняют уровень инфляции в стране. Так вот, четыре порции салата сейчас в среднем обойдутся в 416 рублей: на 15 процентов больше, чем в 2020-м.Консервы и колбаса подорожали на девять процентов, яйца и майонез — на 28, морковь — на 41, картофель — почти на 80.Самый дорогой оливье на Чукотке — 900 рублей. Дешевле всего в Белгородской области, здесь можно уложиться в 377 целковых.Сумма варьируется в зависимости от продуктов. Кто-то предпочитает маринованным огурцам свежие. Другие вместо колбасы добавляют говядину или курицу. Соответственно, растут расходы.Аналогичная ситуация с селедкой под шубой. На компанию в четыре человека — 209 рублей, на четверть больше, чем годом ранее. Подорожало все, но вот что любопытно: соленая рыба — меньше других ингредиентов, на 11 процентов.Еще один обязательный атрибут праздника, мандарины, прибавили примерно 25 процентов. В ноябре в среднем килограмм стоил 164 рубля, подсчитали в компании "Эвотор".Сказываются сезонный спрос и сокращение поставок из Турции. Цитрусовые оттуда обойдутся в 152 рубля за кило. Столько же просят за иранские. Дешевле только из Абхазии и Грузии (131 и 103). Из Перу самые дорогие — 269 рублей, из Марокко — 183, из Египта — 175.Больше всего на мандарины тратят на Камчатке. Меньше — в Краснодарском крае.Закупать ли шампанское впрокВпрочем, в канун Нового года крупные розничные сети запускают акции со скидками. Поэтому рост цен на мандарины маловероятен, говорит зампредседателя правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов. Для многих эти фрукты — "маркерный" товар, на который ориентируется покупатель при выборе магазина.Не стоит запасаться заранее и шампанским, отмечает директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Игристые подорожают в пределах инфляции. Кроме того, производители подготовились к предновогоднему ажиотажу, увеличили выпуск. Так что дефицита и, соответственно, повышения цен не ожидают.Что касается импорта, тут многое зависит от курса рубля, который привязан к котировкам энергоресурсов. Пока на рынке углеводородов спокойно, резких валютных колебаний не предвидится. Значит, скачков на зарубежное шампанское не будет, заключает эксперт.С красной икрой ситуация другая. Деликатес с октября стоит больше пяти тысяч за килограмм — абсолютный рекорд. Цены взлетели, несмотря на хорошую путину на Дальнем Востоке, рекордный улов на Камчатке. И накануне праздников точно не уменьшатся."Декабрьские продажи — главное событие. Этот месяц кормит весь год. Понять предел, за которым неизбежно снижение спроса, можно только на ощупь", — поясняет Сергей Черников, доцент экономического факультета РУДН.К тому же красная икра не продукт первой необходимости. Потребление не изменится, даже если цены упадут вдвое. Любые колебания не сделают погоды, чем, естественно, пользуются продавцы.С инфляцией по мируПродукты дорожают везде. Годовая инфляция в ноябре ускорилась до восьми процентов. Продовольственная вовсе двухзначная, отметила председатель Центрального банка Эльвира Набиулллина, выступая в Госдуме.От этого страдают прежде всего самые незащищенные группы населения. "Чем меньше доход у человека, тем больше места в его личной потребительской корзине занимают продукты, и, значит, инфляция бьет по нему в первую очередь", — напомнила она.Пандемия — один из главных факторов, разгоняющих цены. Нарушены логистические цепочки. Производители ищут новые маршруты поставок, издержки выросли. Все это сказывается на себестоимости продукции.Добавьте сюда неурожай. Овощей собрали меньше, чем ожидали, в США, Канаде, Австралии, России. Летом в некоторых регионах была засуха, поэтому картофель в этом году мелкий. Аграрии потратили много средств на орошение, что также повысило себестоимость. А осенью зарядили проливные дожди, и фермеры вышли в поле с задержкой.В отрасли по-прежнему не хватает рук: услуги работников подорожали вдвое. Влияют и ограничения на передвижения. Выросли цены на импортные и отечественные удобрения, корма, посадочный материал, сельскохозяйственную технику, комплектующие.Сэкономить на столе и обойтись без подарковА предновогодний спрос всегда повышенный. Наценки в оптовых и розничных торговых сетях традиционно увеличивают. "В России следуют примете: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Об экономии в эти дни не задумываются", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Однако пандемия внесла коррективы. Согласно опросам, почти половина россиян планируют ограничить расходы на праздничный стол пятью тысячами рублей. Треть намерены уложиться в десять. И только каждый сотый на еду и напитки выделит больше 50 тысяч рублей. К слову, шесть с половиной процентов соотечественников вовсе не устраивают застолье в новогоднюю ночь.В среднем на праздник готовы потратить 27,5 тысячи рублей, отмечают в Deloitte. Это на десять процентов больше, чем в 2020-м. Но на деле все может оказаться совсем по-другому. Лишь треть женщин придерживаются намеченного плана. Мужчины, напротив, менее подвержены спонтанным покупкам и строго следуют списку.Сэкономят и на подарках. Больше трети россиян выделят на это пять тысяч рублей. Пятнадцать процентов — до десяти тысяч, 37 — еще больше. Есть и те, кто обойдется без презентов. При этом самый желанный дар — деньги.
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экономика, новый год, руспродсоюз, цены
08:00 25.12.2021 (обновлено: 08:11 25.12.2021)
 

Дорого и небогато: взлет цен может лишить россиян новогодних традиций

© Depositphotos / vkuslandiaТрадиционные блюда новогоднего стола
Традиционные блюда новогоднего стола - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© Depositphotos / vkuslandia
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Без шампанского и мандаринов Нового года в России не бывает. А самая популярная закуска по-прежнему оливье. Второе место — у селедки под шубой. Эти салаты за год подорожали почти на четверть. Сколько придется потратить на проводы 2021-го — подсчитало РИА Новости.

Индекс оливье

У каждой хозяйки свой рецепт. Но основные ингредиенты одинаковые: маринованные огурцы, консервированный горошек, картофель, вареная колбаса, морковь, куриные яйца.
В Росстате каждый декабрь анализируют цены на эти продукты. Таким незамысловатым способом выясняют уровень инфляции в стране. Так вот, четыре порции салата сейчас в среднем обойдутся в 416 рублей: на 15 процентов больше, чем в 2020-м.
Консервы и колбаса подорожали на девять процентов, яйца и майонез — на 28, морковь — на 41, картофель — почти на 80.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкНарезанные для салата яйца
Нарезанные для салата яйца - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Нарезанные для салата яйца
Самый дорогой оливье на Чукотке — 900 рублей. Дешевле всего в Белгородской области, здесь можно уложиться в 377 целковых.
Сумма варьируется в зависимости от продуктов. Кто-то предпочитает маринованным огурцам свежие. Другие вместо колбасы добавляют говядину или курицу. Соответственно, растут расходы.
Аналогичная ситуация с селедкой под шубой. На компанию в четыре человека — 209 рублей, на четверть больше, чем годом ранее. Подорожало все, но вот что любопытно: соленая рыба — меньше других ингредиентов, на 11 процентов.
Еще один обязательный атрибут праздника, мандарины, прибавили примерно 25 процентов. В ноябре в среднем килограмм стоил 164 рубля, подсчитали в компании "Эвотор".
Сказываются сезонный спрос и сокращение поставок из Турции. Цитрусовые оттуда обойдутся в 152 рубля за кило. Столько же просят за иранские. Дешевле только из Абхазии и Грузии (131 и 103). Из Перу самые дорогие — 269 рублей, из Марокко — 183, из Египта — 175.
Больше всего на мандарины тратят на Камчатке. Меньше — в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМандарины на прилавке одного из магазинов
Мандарины на прилавке одного из магазинов - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Мандарины на прилавке одного из магазинов

Закупать ли шампанское впрок

Впрочем, в канун Нового года крупные розничные сети запускают акции со скидками. Поэтому рост цен на мандарины маловероятен, говорит зампредседателя правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов. Для многих эти фрукты — "маркерный" товар, на который ориентируется покупатель при выборе магазина.
Не стоит запасаться заранее и шампанским, отмечает директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Игристые подорожают в пределах инфляции. Кроме того, производители подготовились к предновогоднему ажиотажу, увеличили выпуск. Так что дефицита и, соответственно, повышения цен не ожидают.
© РИА Новости / Константин Михальчевский Дегустация
 Дегустация - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Дегустация
Что касается импорта, тут многое зависит от курса рубля, который привязан к котировкам энергоресурсов. Пока на рынке углеводородов спокойно, резких валютных колебаний не предвидится. Значит, скачков на зарубежное шампанское не будет, заключает эксперт.
С красной икрой ситуация другая. Деликатес с октября стоит больше пяти тысяч за килограмм — абсолютный рекорд. Цены взлетели, несмотря на хорошую путину на Дальнем Востоке, рекордный улов на Камчатке. И накануне праздников точно не уменьшатся.
"Декабрьские продажи — главное событие. Этот месяц кормит весь год. Понять предел, за которым неизбежно снижение спроса, можно только на ощупь", — поясняет Сергей Черников, доцент экономического факультета РУДН.
К тому же красная икра не продукт первой необходимости. Потребление не изменится, даже если цены упадут вдвое. Любые колебания не сделают погоды, чем, естественно, пользуются продавцы.
© Pixabay / marinamarusya13 Бутерброды с красной икрой
Бутерброды с красной икрой - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Pixabay / marinamarusya13
Бутерброды с красной икрой

С инфляцией по миру

Продукты дорожают везде. Годовая инфляция в ноябре ускорилась до восьми процентов. Продовольственная вовсе двухзначная, отметила председатель Центрального банка Эльвира Набиулллина, выступая в Госдуме.
От этого страдают прежде всего самые незащищенные группы населения. "Чем меньше доход у человека, тем больше места в его личной потребительской корзине занимают продукты, и, значит, инфляция бьет по нему в первую очередь", — напомнила она.
Пандемия — один из главных факторов, разгоняющих цены. Нарушены логистические цепочки. Производители ищут новые маршруты поставок, издержки выросли. Все это сказывается на себестоимости продукции.
Добавьте сюда неурожай. Овощей собрали меньше, чем ожидали, в США, Канаде, Австралии, России. Летом в некоторых регионах была засуха, поэтому картофель в этом году мелкий. Аграрии потратили много средств на орошение, что также повысило себестоимость. А осенью зарядили проливные дожди, и фермеры вышли в поле с задержкой.
В отрасли по-прежнему не хватает рук: услуги работников подорожали вдвое. Влияют и ограничения на передвижения. Выросли цены на импортные и отечественные удобрения, корма, посадочный материал, сельскохозяйственную технику, комплектующие.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатели выбирают картофель в гипермаркете
Покупатели выбирают картофель в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупатели выбирают картофель в гипермаркете

Сэкономить на столе и обойтись без подарков

А предновогодний спрос всегда повышенный. Наценки в оптовых и розничных торговых сетях традиционно увеличивают. "В России следуют примете: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Об экономии в эти дни не задумываются", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
Однако пандемия внесла коррективы. Согласно опросам, почти половина россиян планируют ограничить расходы на праздничный стол пятью тысячами рублей. Треть намерены уложиться в десять. И только каждый сотый на еду и напитки выделит больше 50 тысяч рублей. К слову, шесть с половиной процентов соотечественников вовсе не устраивают застолье в новогоднюю ночь.
В среднем на праздник готовы потратить 27,5 тысячи рублей, отмечают в Deloitte. Это на десять процентов больше, чем в 2020-м. Но на деле все может оказаться совсем по-другому. Лишь треть женщин придерживаются намеченного плана. Мужчины, напротив, менее подвержены спонтанным покупкам и строго следуют списку.
Сэкономят и на подарках. Больше трети россиян выделят на это пять тысяч рублей. Пятнадцать процентов — до десяти тысяч, 37 — еще больше. Есть и те, кто обойдется без презентов. При этом самый желанный дар — деньги.
Красная икра на новогоднем столе - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 08:00
Россияне могут остаться без любимого новогоднего продукта
 
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