https://ria.ru/20211225/snegopad-1765471026.html

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада - РИА Новости, 25.12.2021

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада, задействованы 70 тысяч сотрудников и почти 11 тысяч единиц техники, сообщил заместитель... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T14:53

2021-12-25T14:53

2021-12-25T14:53

общество

снегопад в москве

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762616423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f5d9016bcb74996437b2fb0111eb767.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада, задействованы 70 тысяч сотрудников и почти 11 тысяч единиц техники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."С 23:00 24 декабря до утра 25 декабря выпало до 8 сантиметров снега, до конца суток прирост свежевыпавшего снега может составить еще 2-3 сантиметра. Всего за декабрь выпало более 60 сантиметров снега, это порядка полутора месячной нормы осадков. Для уборки снега мобилизованы все необходимые городские ресурсы: на улицах работают 70 тысяч сотрудников и почти 11 тысяч единиц техники - снегоуборочной, погрузочной, роторной", - рассказал Бирюков.Он уточнил, что для работающих на улице организованы пункты питания и обогрева.Применяется технология перекидки свежевыпавшего снега. Также под особым контролем очистка и противогололедная обработка особо опасных участков дорог.Более того, как сообщил Бирюков, на период ликвидации последствий снегопада префектам административных округов, главам управ районов города и руководителям организаций комплекса городского хозяйства, отвечающих за уборку снега, дано поручение круглосуточно находиться на рабочих местах.

https://ria.ru/20211225/aviareysy-1765464671.html

https://ria.ru/20211225/moskva-1765458027.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, снегопад в москве, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы