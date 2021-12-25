https://ria.ru/20211225/snegopad-1765471026.html
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада - РИА Новости, 25.12.2021
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада, задействованы 70 тысяч сотрудников и почти 11 тысяч единиц техники, сообщил заместитель... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T14:53
2021-12-25T14:53
2021-12-25T14:53
общество
снегопад в москве
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762616423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f5d9016bcb74996437b2fb0111eb767.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада, задействованы 70 тысяч сотрудников и почти 11 тысяч единиц техники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."С 23:00 24 декабря до утра 25 декабря выпало до 8 сантиметров снега, до конца суток прирост свежевыпавшего снега может составить еще 2-3 сантиметра. Всего за декабрь выпало более 60 сантиметров снега, это порядка полутора месячной нормы осадков. Для уборки снега мобилизованы все необходимые городские ресурсы: на улицах работают 70 тысяч сотрудников и почти 11 тысяч единиц техники - снегоуборочной, погрузочной, роторной", - рассказал Бирюков.Он уточнил, что для работающих на улице организованы пункты питания и обогрева.Применяется технология перекидки свежевыпавшего снега. Также под особым контролем очистка и противогололедная обработка особо опасных участков дорог.Более того, как сообщил Бирюков, на период ликвидации последствий снегопада префектам административных округов, главам управ районов города и руководителям организаций комплекса городского хозяйства, отвечающих за уборку снега, дано поручение круглосуточно находиться на рабочих местах.
https://ria.ru/20211225/aviareysy-1765464671.html
https://ria.ru/20211225/moskva-1765458027.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762616423_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3631dcce220db6c320c4056bb8770d30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, снегопад в москве, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада
Заммэра Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Городские службы Москвы
работают в усиленном режиме из-за снегопада, задействованы 70 тысяч сотрудников и почти 11 тысяч единиц техники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
.
"С 23:00 24 декабря до утра 25 декабря выпало до 8 сантиметров снега, до конца суток прирост свежевыпавшего снега может составить еще 2-3 сантиметра. Всего за декабрь выпало более 60 сантиметров снега, это порядка полутора месячной нормы осадков. Для уборки снега мобилизованы все необходимые городские ресурсы: на улицах работают 70 тысяч сотрудников и почти 11 тысяч единиц техники - снегоуборочной, погрузочной, роторной", - рассказал Бирюков.
Он уточнил, что для работающих на улице организованы пункты питания и обогрева.
Применяется технология перекидки свежевыпавшего снега. Также под особым контролем очистка и противогололедная обработка особо опасных участков дорог.
Более того, как сообщил Бирюков, на период ликвидации последствий снегопада префектам административных округов, главам управ районов города и руководителям организаций комплекса городского хозяйства, отвечающих за уборку снега, дано поручение круглосуточно находиться на рабочих местах.