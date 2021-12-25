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Американцы запаслись попкорном из-за очередного "нападения" России на Украину
СМИ насмешили американцев сообщениями о планах России "напасть" на Украину - РИА Новости, 25.12.2021
Американцы запаслись попкорном из-за очередного "нападения" России на Украину
Пользователи американского портала Reddit активно осуждают сообщения западных СМИ, согласно которым Россия якобы нападет на Украину уже сегодня. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T11:04
2021-12-25T15:33
в мире
украина
сша
россия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пользователи американского портала Reddit активно осуждают сообщения западных СМИ, согласно которым Россия якобы нападет на Украину уже сегодня.Многие пользователи отметили, что изначально "вторжение" было назначено на январь."Русские медвежьи бронетанковые войска наступают!" — шутит Gabtactic."Пора запасаться попкорном, я делал это уже 17 раз, то есть после каждого заявления о "нападении" России на Украину, однако ничего так и не произошло", — написал Cass05.Некоторые комментаторы более серьезно отнеслись к таким прогнозам."Как канадец, я бы предпочел вступить в союз с Россией, чем с США", — поделился Ill_Cantaloupe8167."Глубоко в душе я искренне надеюсь, что Россия и правда сделает это, чтобы решить проблему", — отметил BullaEtmoidalis.В последнее время Киев и западные страны заявляют об "агрессивных действиях" России у границ Украины. Москва эти обвинения неоднократно отвергала. В Кремле отметили, что перемещают войска по своей территории и по своему усмотрению: это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве подчеркивают, что подобные утверждения Запад использует как предлог для наращивания военной группировки НАТО у российских границ.
https://ria.ru/20211225/voyna-1765441731.html
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в мире, украина, сша, россия
11:04 25.12.2021 (обновлено: 15:33 25.12.2021)
 
СМИ насмешили американцев сообщениями о планах России "напасть" на Украину

Читатели Reddit: СМИ регулярно пишут о нападении России на Украину, но она этого не делает

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пользователи американского портала Reddit активно осуждают сообщения западных СМИ, согласно которым Россия якобы нападет на Украину уже сегодня.
Многие пользователи отметили, что изначально "вторжение" было назначено на январь.

"Глупые американцы не понимают, что когда русские говорят о "войне на Рождество", то речь идет о православном Рождестве", — иронизирует BILLCLINTONMASK.

"Русские медвежьи бронетанковые войска наступают!" — шутит Gabtactic.
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На Украине назвали признак скорой гражданской войны
"Пора запасаться попкорном, я делал это уже 17 раз, то есть после каждого заявления о "нападении" России на Украину, однако ничего так и не произошло", — написал Cass05.

"Информацию о планируемом "нападении" распространяют те же СМИ, что публикуют фотографии НЛО", — считает Plappeye.

Некоторые комментаторы более серьезно отнеслись к таким прогнозам.
"Как канадец, я бы предпочел вступить в союз с Россией, чем с США", — поделился Ill_Cantaloupe8167.
"Глубоко в душе я искренне надеюсь, что Россия и правда сделает это, чтобы решить проблему", — отметил BullaEtmoidalis.
В последнее время Киев и западные страны заявляют об "агрессивных действиях" России у границ Украины. Москва эти обвинения неоднократно отвергала. В Кремле отметили, что перемещают войска по своей территории и по своему усмотрению: это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В Москве подчеркивают, что подобные утверждения Запад использует как предлог для наращивания военной группировки НАТО у российских границ.
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