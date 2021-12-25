https://ria.ru/20211225/shvetsiya-1765476440.html
Швеция подготовилась к обороне из-за Украины
Швеция повысила боеготовность ВС из-за обострения ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 25.12.2021
Швеция подготовилась к обороне из-за Украины
Швеция повысила боевую готовность вооруженных сил из-за обострения ситуация вокруг Украины. Об этом в интервью газете Dagens Nyheter заявил начальник Генштаба... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T16:10
2021-12-25T16:10
2021-12-25T16:18
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Швеция повысила боевую готовность вооруженных сил из-за обострения ситуация вокруг Украины. Об этом в интервью газете Dagens Nyheter заявил начальник Генштаба Микаэль Бюден.По словам военного, внесенные корректировки предполагают усиление ВС на острове Готланд и в Балтийском море.Бюден отметил, что шведские военнослужащие "не сидят сложа руки" и готовы оперативно реагировать на происходящее в непосредственной близости от границ.В последнее время Киев и западные СМИ регулярно обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. В Москве подобные заявления опровергают, подчеркивая, что Россия никому не угрожает, а передвижение войск по собственной территории никого не должно беспокоить.
https://ria.ru/20211225/voyna-1765465078.html
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в мире, украина, сша, швеция, россия
16:10 25.12.2021 (обновлено: 16:18 25.12.2021)
Швеция повысила боеготовность ВС из-за обострения ситуации вокруг Украины
Генштаб Швеции повысил боеготовность войск из-за обострения ситуации вокруг Украины