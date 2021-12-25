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https://ria.ru/20211225/samolet-1765441154.html
Первый полет нового МС-21-300 с крылом из российских композиционных материалов. Видео
Появилось видео первого полета нового российского самолета МС-21-300 - РИА Новости, 25.12.2021
Первый полет нового МС-21-300 с крылом из российских композиционных материалов. Видео
В Сети появилось видео первого полета самолета МС-21-300 с крылом из российских композиционных материалов. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T08:45
2021-12-25T17:25
общество
технологии
сша
ростех
иркутский авиационный завод
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео первого полета самолета МС-21-300 с крылом из российских композиционных материалов.На кадрах показаны взлет воздушного судна и его движение на низкой высоте.По сообщению пресс-службы "Ростеха", полет прошел в штатном режиме. Испытания проводились на аэродроме Иркутского авиационного завода.МС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью стало крыло из композиционных материалов.Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов для крыла самолета МС-21 начались после того, как США в сентябре 2018 года ввели торговые ограничения в отношении компании "АэроКомпозит".
https://ria.ru/20211224/ms-21-1765283374.html
сша
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Первый полет российского самолета МС-21-300 с крылом из российских композитов
Новейший российский самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, сша, ростех, иркутский авиационный завод
08:45 25.12.2021 (обновлено: 17:25 25.12.2021)
 
Появилось видео первого полета нового российского самолета МС-21-300

Появилось видео полета самолета МС-21-300 с крылом из российских композиционных материалов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео первого полета самолета МС-21-300 с крылом из российских композиционных материалов.
На кадрах показаны взлет воздушного судна и его движение на низкой высоте.
По сообщению пресс-службы "Ростеха", полет прошел в штатном режиме. Испытания проводились на аэродроме Иркутского авиационного завода.
МС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью стало крыло из композиционных материалов.
Самолет МС-21-310, оснащенный новыми российскими двигателями ПД-14, взлетает с аэродрома Иркутского авиационного завода - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 10:48
Мантуров объявил о завершении летной сертификации МС-21
Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов для крыла самолета МС-21 начались после того, как США в сентябре 2018 года ввели торговые ограничения в отношении компании "АэроКомпозит".
 
ОбществоТехнологииСШАРостехИркутский авиационный завод
 
 
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