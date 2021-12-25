https://ria.ru/20211225/samolet-1765441154.html

Первый полет нового МС-21-300 с крылом из российских композиционных материалов. Видео

Появилось видео первого полета нового российского самолета МС-21-300 - РИА Новости, 25.12.2021

Первый полет нового МС-21-300 с крылом из российских композиционных материалов. Видео

В Сети появилось видео первого полета самолета МС-21-300 с крылом из российских композиционных материалов. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T08:45

2021-12-25T08:45

2021-12-25T17:25

общество

технологии

сша

ростех

иркутский авиационный завод

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765441477_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c354e154f7de469463b4f2a4a1158043.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео первого полета самолета МС-21-300 с крылом из российских композиционных материалов.На кадрах показаны взлет воздушного судна и его движение на низкой высоте.По сообщению пресс-службы "Ростеха", полет прошел в штатном режиме. Испытания проводились на аэродроме Иркутского авиационного завода.МС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью стало крыло из композиционных материалов.Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов для крыла самолета МС-21 начались после того, как США в сентябре 2018 года ввели торговые ограничения в отношении компании "АэроКомпозит".

https://ria.ru/20211224/ms-21-1765283374.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Первый полет российского самолета МС-21-300 с крылом из российских композитов Новейший российский самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет 2021-12-25T08:45 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, сша, ростех, иркутский авиационный завод