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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211225/rozhdestvo-1765443533.html
В Европе встречают Рождество на фоне очередной волны COVID-19
В Европе встречают Рождество на фоне очередной волны COVID-19 - РИА Новости, 25.12.2021
В Европе встречают Рождество на фоне очередной волны COVID-19
Второй год подряд Европа готовится встречать Рождество в условиях очередной волны коронавируса и ограничений, в каких-то странах празднования фактически... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T09:25
2021-12-25T11:14
распространение коронавируса
в мире
католическое рождество
чехия
финляндия
франция
евросоюз
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН/ЖЕНЕВА/ПАРИЖ/ПРАГА/МАДРИД/ХЕЛЬСИНКИ/ЛОНДОН/АФИНЫ, 25 дек – РИА Новости. Второй год подряд Европа готовится встречать Рождество в условиях очередной волны коронавируса и ограничений, в каких-то странах празднования фактически запрещены, в каких-то людям все же оставили возможность для гуляний. Корреспонденты РИА Новости выяснили, чего лишились европейцы в этом году.Даже традицию празднования Рождества дома в кругу семьи и друзей власти в некоторых странах пытаются ограничить, вводя лимит на число гостей в одном доме. При этом условия для привитых и непривитых могут быть очень разными.Одним из самых жестких ограничений стал полный запрет на любые массовые мероприятия на открытом воздухе. Гуляний лишились греки, немцы, шотландцы. В Лондоне отменили празднования на знаменитой Трафальгарской площади и фейерверк. Не проводятся Рождественские ярмарки в Нидерландах.Жителей некоторых стран лишили и возможности самим устроить фейерверки – так поступили в Германии, Чехии и Нидерландах. Запрещено не только запускать петарды, но и продавать их.Собраться в ресторане или на дискотеке можно не везде. Например, в Нидерландах вообще закрыты все бары, рестораны. В ФРГ – клубы и дискотеки. Где-то еще вводятся ограничения на число посетителей за столиком, время продажи алкоголя или работы заведений. И везде обязательны маски и прививки или ПЦР-тесты.Встретить Рождество дома – к этому призывают в большинстве стран. Но и тут власти стараются ввести нормативы. Например, в Нидерландах до 14 января запрещено принимать дома больше двух гостей. Хотя именно праздничные дни стали исключением – в порядке послабления можно будет пригласить даже четырех человек. Встретить Рождество и Новый год привитым и переболевшим гражданам ФРГ разрешено с десятью гостями, без учета детей. А вот непривитые и не переболевшие граждане могут пригласить не более двух гостей. Правда, нигде не уточняют, как будут проверять соблюдение этих требований - все остается на совести самих граждан.На этом фоне относительно повезло французам и швейцарцам. Несмотря на критическую ситуацию, как характеризуют ее сами власти, Франция остается одной из немногих стран Евросоюза, где пока не введены жесткие ограничения. На данном этапе федеральные власти лишь советуют гражданам избегать массовых собраний, ввели запрет на продажу алкоголя в общественных местах на праздники и только призвали отказаться от фейерверков. Хотя мэрия Парижа и решила не проводить традиционных празднеств на Елисейских полях в новогоднюю ночь.В Швейцарии можно собираться на улице, но не более 300 человек. Правда, при условии, что все вакцинированы. На этом фоне в преддверии праздника подскочил спрос на бустерные вакцины. Частные вечеринки не могут превышать 30 участников с пожеланием соблюдать дистанцию и быть в масках. При этом все должны быть вакцинированы. Если среди участников празднований есть хоть один не привитый или не переболевший, то группа сокращается до 10 человек, включая детей.В Чехии так называемые культурно-массовые мероприятия разрешены не более чем для 1000 человек, однако все места для них должны быть сидячими.Не спешат серьезно мешать празднованию и в Испании. За два дня до Рождества власти заявили об обязательном ношении масок в том числе на улицах, однако это оказалась самая жесткая мера – никаких ограничений на национальном уровне по количеству посетителей баров и ресторанов или об их закрытии принято не было. Не отменены и шествия в праздник царей-волшебников 5 января. На будет затронуто и празднование Рождества в Финляндии.
https://ria.ru/20211224/rozhdestvo-1765368932.html
https://ria.ru/20211224/rozhdestvo-1764806739.html
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в мире, католическое рождество, чехия, финляндия, франция, евросоюз, коронавирус covid-19, новости - туризм
09:25 25.12.2021 (обновлено: 11:14 25.12.2021)
 
В Европе встречают Рождество на фоне очередной волны COVID-19

Как Европа второй год встречает Рождество в условиях пандемии

© REUTERS / Hannibal HanschkeРождественская ярмарка в Берлине
Рождественская ярмарка в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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БЕРЛИН/ЖЕНЕВА/ПАРИЖ/ПРАГА/МАДРИД/ХЕЛЬСИНКИ/ЛОНДОН/АФИНЫ, 25 дек – РИА Новости. Второй год подряд Европа готовится встречать Рождество в условиях очередной волны коронавируса и ограничений, в каких-то странах празднования фактически запрещены, в каких-то людям все же оставили возможность для гуляний. Корреспонденты РИА Новости выяснили, чего лишились европейцы в этом году.
Даже традицию празднования Рождества дома в кругу семьи и друзей власти в некоторых странах пытаются ограничить, вводя лимит на число гостей в одном доме. При этом условия для привитых и непривитых могут быть очень разными.
Священнослужители во время празднования Рождества в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
Вчера, 20:00Религия
Российские католики и протестанты рассказали, как празднуют Рождество
Одним из самых жестких ограничений стал полный запрет на любые массовые мероприятия на открытом воздухе. Гуляний лишились греки, немцы, шотландцы. В Лондоне отменили празднования на знаменитой Трафальгарской площади и фейерверк. Не проводятся Рождественские ярмарки в Нидерландах.
Жителей некоторых стран лишили и возможности самим устроить фейерверки – так поступили в Германии, Чехии и Нидерландах. Запрещено не только запускать петарды, но и продавать их.
Собраться в ресторане или на дискотеке можно не везде. Например, в Нидерландах вообще закрыты все бары, рестораны. В ФРГ – клубы и дискотеки. Где-то еще вводятся ограничения на число посетителей за столиком, время продажи алкоголя или работы заведений. И везде обязательны маски и прививки или ПЦР-тесты.
Мужчина в карнавальном рождественском костюме в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
Вчера, 08:00
Забыть о Христе и Марии. Кто хочет отменить Рождество в Европе
Встретить Рождество дома – к этому призывают в большинстве стран. Но и тут власти стараются ввести нормативы. Например, в Нидерландах до 14 января запрещено принимать дома больше двух гостей. Хотя именно праздничные дни стали исключением – в порядке послабления можно будет пригласить даже четырех человек. Встретить Рождество и Новый год привитым и переболевшим гражданам ФРГ разрешено с десятью гостями, без учета детей. А вот непривитые и не переболевшие граждане могут пригласить не более двух гостей. Правда, нигде не уточняют, как будут проверять соблюдение этих требований - все остается на совести самих граждан.
На этом фоне относительно повезло французам и швейцарцам. Несмотря на критическую ситуацию, как характеризуют ее сами власти, Франция остается одной из немногих стран Евросоюза, где пока не введены жесткие ограничения. На данном этапе федеральные власти лишь советуют гражданам избегать массовых собраний, ввели запрет на продажу алкоголя в общественных местах на праздники и только призвали отказаться от фейерверков. Хотя мэрия Парижа и решила не проводить традиционных празднеств на Елисейских полях в новогоднюю ночь.
Нетрадиционная инструкция для празднования Рождества
Вчера, 21:42
RT снял ролик "политкорректность — похититель Рождества"
В Швейцарии можно собираться на улице, но не более 300 человек. Правда, при условии, что все вакцинированы. На этом фоне в преддверии праздника подскочил спрос на бустерные вакцины. Частные вечеринки не могут превышать 30 участников с пожеланием соблюдать дистанцию и быть в масках. При этом все должны быть вакцинированы. Если среди участников празднований есть хоть один не привитый или не переболевший, то группа сокращается до 10 человек, включая детей.
В Чехии так называемые культурно-массовые мероприятия разрешены не более чем для 1000 человек, однако все места для них должны быть сидячими.
Не спешат серьезно мешать празднованию и в Испании. За два дня до Рождества власти заявили об обязательном ношении масок в том числе на улицах, однако это оказалась самая жесткая мера – никаких ограничений на национальном уровне по количеству посетителей баров и ресторанов или об их закрытии принято не было. Не отменены и шествия в праздник царей-волшебников 5 января. На будет затронуто и празднование Рождества в Финляндии.
 
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