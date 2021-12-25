https://ria.ru/20211225/rozhdestvo-1765337344.html

Христиане отмечают Рождество

Христиане отмечают Рождество - РИА Новости, 25.12.2021

Христиане отмечают Рождество

Христиане западного обряда, - католики и протестанты - а также большинство поместных православных церквей отмечают Рождество Христово, один из главных... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T00:00

2021-12-25T00:00

2021-12-25T00:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Христиане западного обряда, - католики и протестанты - а также большинство поместных православных церквей отмечают Рождество Христово, один из главных праздников.Большинство христиан отмечают Рождество в ночь с 24 на 25 декабря. Это конфессии и церкви, которые придерживаются григорианского и ново-юлианского календаря: Римско-Католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. А в православной церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю. А 7 января празднуют Рождество в Русской православной (у некоторых приходов в западных странах - 25 декабря), Иерусалимской, Сербской, Польской и Грузинской церквах, а также в Эфиопской и Коптской, которые относятся к семье древних восточных церквей,. Кроме того, праздник по юлианскому календарю встречают в ряде католических общин греческого или восточного обряда. Армянская церковь отмечает Рождество на день раньше - 6 января.Праздник Рождества Христова повествует о событиях более чем двухтысячелетней давности. Тогда в Вифлеем пришли беременная Мария (Богородица) с мужем Иосифом, который не был "родным" отцом Иисуса. Христиане верят, что Мария зачала от Святого Духа, непорочно - таким образом, младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога. Мест в Вифлеемских гостиницах для Иосифа и Марии не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, - там и родился Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота) изображают младенца Иисуса на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, что были неподалеку: о рождении Спасителя им сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы, поскольку увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.День 24 декабря у католиков носит название Рождественский сочельник или Вигилия (от латинского vigilia – бдение). Во многих странах в этот день верующие соблюдают строгий пост. Входное песнопение этого дня: "Вот уже пришла полнота времен, когда послал Бог Сына Своего на землю" подчеркивает значение наступающего праздника – Рождества Иисуса Христа. Месса Навечерия Рождества (Ad Missam in Vigilia) начинается, как правило, в полночь. Литургические песнопения этой мессы отличаются большой торжественностью.В храмах фиолетовые облачения Адвента меняются на белые. Клирос украшается рождественской елкой. Во время мессы вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к Рождеству Спасителя. Под конец службы пастор выносит импровизированные ясли с фигуркой, изображающей Младенца Иисуса. После торжественной мессы дома устраивают праздничный ужин.

https://ria.ru/20210107/rozhdestvo-1591522454.html

https://ria.ru/20211224/rozhdestvo-1764806739.html

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справки, сша, словакия, рождество христово, вифлеем, римско-католическая церковь