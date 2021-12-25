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https://ria.ru/20211225/roskomnadzor-1765464112.html
Роскомнадзор потребовал удалить аккаунты "ОВД-инфо"*
Роскомнадзор потребовал удалить аккаунты "ОВД-инфо"* - РИА Новости, 25.12.2021
Роскомнадзор потребовал удалить аккаунты "ОВД-инфо"*
Доступ к медиапроекту "ОВД-Инфо"* ограничен на территории России, администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов,... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T13:25
2021-12-25T14:55
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА. 25 дек - РИА Новости. Доступ к медиапроекту "ОВД-Инфо"* ограничен на территории России, администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов, сообщает Роскомнадзор.Отмечается, что на основании судебного решения Луховицкого районного суда Московской области Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации адрес медиапроекта НКО "ОВД-Инфо"*, признанного Минюстом России иностранным агентом."На сегодняшний день доступ к ресурсу на территории страны ограничен, администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов организации", — говорится в сообщении.Как сообщил Роскомнадзор, согласно тексту судебного решения, запрещенной признается информация медиапроекта, направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций, размещенная на информационном ресурсе НКО-иноагента, а также в аккаунтах социальных сетей организации. С учетом изложенного деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ.*СМИ, выполняющие функцию иноагента в России.
https://ria.ru/20211208/roskomnadzor-1762714655.html
московская область (подмосковье)
россия
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, московская область (подмосковье), россия
13:25 25.12.2021 (обновлено: 14:55 25.12.2021)
 
Роскомнадзор потребовал удалить аккаунты "ОВД-инфо"*

Роскомнадзор потребовал от администраций соцсетей удалить аккаунты "ОВД-Инфо"

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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МОСКВА. 25 дек - РИА Новости. Доступ к медиапроекту "ОВД-Инфо"* ограничен на территории России, администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов, сообщает Роскомнадзор.
Отмечается, что на основании судебного решения Луховицкого районного суда Московской области Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации адрес медиапроекта НКО "ОВД-Инфо"*, признанного Минюстом России иностранным агентом.
"На сегодняшний день доступ к ресурсу на территории страны ограничен, администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов организации", — говорится в сообщении.
Как сообщил Роскомнадзор, согласно тексту судебного решения, запрещенной признается информация медиапроекта, направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций, размещенная на информационном ресурсе НКО-иноагента, а также в аккаунтах социальных сетей организации. С учетом изложенного деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ.
*СМИ, выполняющие функцию иноагента в России.
Монитор ноутбука с браузером Tor - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 11:39
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Tor
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОбществоМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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