https://ria.ru/20211225/roskomnadzor-1765464112.html

Роскомнадзор потребовал удалить аккаунты "ОВД-инфо"*

Роскомнадзор потребовал удалить аккаунты "ОВД-инфо"* - РИА Новости, 25.12.2021

Роскомнадзор потребовал удалить аккаунты "ОВД-инфо"*

Доступ к медиапроекту "ОВД-Инфо"* ограничен на территории России, администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов,... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T13:25

2021-12-25T13:25

2021-12-25T14:55

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА. 25 дек - РИА Новости. Доступ к медиапроекту "ОВД-Инфо"* ограничен на территории России, администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов, сообщает Роскомнадзор.Отмечается, что на основании судебного решения Луховицкого районного суда Московской области Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации адрес медиапроекта НКО "ОВД-Инфо"*, признанного Минюстом России иностранным агентом."На сегодняшний день доступ к ресурсу на территории страны ограничен, администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов организации", — говорится в сообщении.Как сообщил Роскомнадзор, согласно тексту судебного решения, запрещенной признается информация медиапроекта, направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций, размещенная на информационном ресурсе НКО-иноагента, а также в аккаунтах социальных сетей организации. С учетом изложенного деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ.*СМИ, выполняющие функцию иноагента в России.

https://ria.ru/20211208/roskomnadzor-1762714655.html

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, московская область (подмосковье), россия