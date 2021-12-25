https://ria.ru/20211225/roskomnadzor-1765454302.html
Роскомнадзор заблокировал сайт "ОВД-Инфо"*
Роскомнадзор заблокировал сайт "ОВД-Инфо"* - РИА Новости, 25.12.2021
Роскомнадзор заблокировал сайт "ОВД-Инфо"*
Роскомнадзор заблокировал в России сайт медиапроекта "ОВД-Инфо"*, решение о блокировке принял Луховицкий районный суд. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T11:34
2021-12-25T11:34
2021-12-25T11:49
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
общество
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал в России сайт медиапроекта "ОВД-Инфо"*, решение о блокировке принял Луховицкий районный суд.Министерство юстиции в конце сентября включило "ОВД-Инфо"* в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.*СМИ, выполняющие функцию иноагента в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20211217/roskomnadzor-1764239576.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество
11:34 25.12.2021 (обновлено: 11:49 25.12.2021)
Роскомнадзор заблокировал сайт "ОВД-Инфо"*
Роскомнадзор заблокировал в России сайт "ОВД-Инфо"