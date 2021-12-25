Под прикрытием Деда Мороза: новогодняя "Штурмовая полоса"
Пожалуй, самую необычную "Штурмовую полосу" провели в этом году в Кемеровской области.
Пожалуй, самую необычную "Штурмовую полосу" провели в этом году в Кемеровской области.
Мероприятие стало частью Всероссийской акции "Дед Мороз специального назначения".
Мероприятие стало частью Всероссийской акции "Дед Мороз специального назначения".
В военно-спортивной игре участвовали сотрудники Росгварии и воспитанники профильных классов ведомства.
В военно-спортивной игре участвовали сотрудники Росгварии и воспитанники профильных классов ведомства.
По легенде, условные зайцы-террористы похитили волшебные шары с новогодней елки.
По легенде, условные зайцы-террористы похитили волшебные шары с новогодней елки.
Школьникам предстояло предотвратить срыв самого долгожданного праздника в году.
Школьникам предстояло предотвратить срыв самого долгожданного праздника в году.
На помощь юнгвардейцам пришли Деды Морозы из СОБР, ОМОН и отряда спецназа "Кузбасс".
На помощь юнгвардейцам пришли Деды Морозы из СОБР, ОМОН и отряда спецназа "Кузбасс".
Преодолев тематическую штурмовую полосу, ребята овладели позициями похитителей.
Преодолев тематическую штурмовую полосу, ребята овладели позициями похитителей.
Под прикрытием Деда Мороза противника удалось победить.
Под прикрытием Деда Мороза противника удалось победить.
Воспитанники профильных классов Росгвардии на зимней "Штурмовой полосе".
Воспитанники профильных классов Росгвардии на зимней "Штурмовой полосе".
Украшения вернули на праздничную елку.
Подобные мероприятия традиционно завершают год для воспитанников подшефных Росгвардии классов.
Подобные мероприятия традиционно завершают год для воспитанников подшефных Росгвардии классов.
В оригинальной форме школьники показывают, чему научились за время занятий.
В оригинальной форме школьники показывают, чему научились за время занятий.