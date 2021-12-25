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Под прикрытием Деда Мороза: новогодняя "Штурмовая полоса"
Под прикрытием Деда Мороза: новогодняя "Штурмовая полоса" - РИА Новости, 25.12.2021
Под прикрытием Деда Мороза: новогодняя "Штурмовая полоса"
Военнослужащие Росгвардии вместе с воспитанниками кадетской школы-интерната полиции победили сказочных злодеев и не позволили им сорвать Новый год. Зимняя... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T09:00
2021-12-25T15:43
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кемеровская область
дед мороз
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Военнослужащие Росгвардии вместе с воспитанниками кадетской школы-интерната полиции победили сказочных злодеев и не позволили им сорвать Новый год. Зимняя "Штурмовая полоса" — в фотоленте Ria.ru.
кемеровская область
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фото, фото, кемеровская область, дед мороз, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
09:00 25.12.2021 (обновлено: 15:43 25.12.2021)
 

Под прикрытием Деда Мороза: новогодняя "Штурмовая полоса"

Читать ria.ru в
Военнослужащие Росгвардии вместе с воспитанниками кадетской школы-интерната полиции победили сказочных злодеев и не позволили им сорвать Новый год. Зимняя "Штурмовая полоса" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Пожалуй, самую необычную "Штурмовую полосу" провели в этом году в Кемеровской области.

Сотрудники Росгвардии в костюмах Дедов Морозов проходят зимнюю Штурмовую полосу в Кемеровской области
1 из 12

Пожалуй, самую необычную "Штурмовую полосу" провели в этом году в Кемеровской области.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Мероприятие стало частью Всероссийской акции "Дед Мороз специального назначения".

Воспитанники профильных классов Росгвардии проходят зимнюю Штурмовую полосу в Кемеровской области
2 из 12

Мероприятие стало частью Всероссийской акции "Дед Мороз специального назначения".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В военно-спортивной игре участвовали сотрудники Росгварии и воспитанники профильных классов ведомства.

Сотрудники Росгвардии в костюмах Дедов Морозов проходят зимнюю Штурмовую полосу в Кемеровской области
3 из 12

В военно-спортивной игре участвовали сотрудники Росгварии и воспитанники профильных классов ведомства.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

По легенде, условные зайцы-террористы похитили волшебные шары с новогодней елки.

Сотрудники Росгвардии в костюмах Дедов Морозов проходят зимнюю Штурмовую полосу в Кемеровской области
4 из 12

По легенде, условные зайцы-террористы похитили волшебные шары с новогодней елки.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Школьникам предстояло предотвратить срыв самого долгожданного праздника в году.

Воспитанник профильного класса Росгвардии и условный заяц-террорист на зимней Штурмовой полосе в Кемеровской области
5 из 12

Школьникам предстояло предотвратить срыв самого долгожданного праздника в году.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

На помощь юнгвардейцам пришли Деды Морозы из СОБР, ОМОН и отряда спецназа "Кузбасс".

Сотрудники Росгвардии и воспитанники профильных классов Росгвардии проходят зимнюю Штурмовую полосу в Кемеровской области
6 из 12

На помощь юнгвардейцам пришли Деды Морозы из СОБР, ОМОН и отряда спецназа "Кузбасс".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Преодолев тематическую штурмовую полосу, ребята овладели позициями похитителей.

Сотрудники Росгвардии и воспитанники профильных классов Росгвардии проходят зимнюю Штурмовую полосу в Кемеровской области
7 из 12

Преодолев тематическую штурмовую полосу, ребята овладели позициями похитителей.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Под прикрытием Деда Мороза противника удалось победить.

Сотрудник Росгвардии в костюме Деда Мороза проходит зимнюю Штурмовую полосу в Кемеровской области
8 из 12

Под прикрытием Деда Мороза противника удалось победить.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Воспитанники профильных классов Росгвардии на зимней "Штурмовой полосе".

Воспитанники профильных классов Росгвардии проходят зимнюю Штурмовую полосу в Кемеровской области
9 из 12

Воспитанники профильных классов Росгвардии на зимней "Штурмовой полосе".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Украшения вернули на праздничную елку.

Сотрудник Росгвардии в костюме Деда Мороза проходит зимнюю Штурмовую полосу в Кемеровской области
10 из 12

Украшения вернули на праздничную елку.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Подобные мероприятия традиционно завершают год для воспитанников подшефных Росгвардии классов.

Условный заяц-террорист на зимней Штурмовой полосе в Кемеровской области
11 из 12

Подобные мероприятия традиционно завершают год для воспитанников подшефных Росгвардии классов.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В оригинальной форме школьники показывают, чему научились за время занятий.

Сотрудники Росгвардии и воспитанники профильных классов Росгвардии проходят зимнюю Штурмовую полосу в Кемеровской области
12 из 12

В оригинальной форме школьники показывают, чему научились за время занятий.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ФотоКемеровская областьДед МорозФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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