https://ria.ru/20211225/rosgvardiya-1765358118.html

Под прикрытием Деда Мороза: новогодняя "Штурмовая полоса"

Под прикрытием Деда Мороза: новогодняя "Штурмовая полоса" - РИА Новости, 25.12.2021

Под прикрытием Деда Мороза: новогодняя "Штурмовая полоса"

Военнослужащие Росгвардии вместе с воспитанниками кадетской школы-интерната полиции победили сказочных злодеев и не позволили им сорвать Новый год. Зимняя... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T09:00

2021-12-25T09:00

2021-12-25T15:43

фото

кемеровская область

дед мороз

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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Военнослужащие Росгвардии вместе с воспитанниками кадетской школы-интерната полиции победили сказочных злодеев и не позволили им сорвать Новый год. Зимняя "Штурмовая полоса" — в фотоленте Ria.ru.

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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