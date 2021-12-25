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МЧС предупредило о возможности подъема уровня рек в Краснодарском крае
МЧС предупредило о возможности подъема уровня рек в Краснодарском крае - РИА Новости, 25.12.2021
МЧС предупредило о возможности подъема уровня рек в Краснодарском крае
Синоптики прогнозируют продолжающиеся осадки на территории Краснодарского края, в связи с чем возможен подъем уровня воды в реках, достигающий неблагоприятных... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T16:23
2021-12-25T16:23
2021-12-25T16:24
общество
краснодарский край
россия
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СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Синоптики прогнозируют продолжающиеся осадки на территории Краснодарского края, в связи с чем возможен подъем уровня воды в реках, достигающий неблагоприятных отметок, опасность проявлений непогоды сохранится до воскресенья, сообщает ГУМЧС по региону."В связи с продолжающимися и ожидаемыми осадками в ближайшие один-три часа, до конца 25 декабря и сутки 26 декабря на малых реках и водотоках юго-западных притоков бассейна реки Кубань (Крымский, Абинский, Северский районы ) и реках Черноморского побережья (МО Геленджик, МО Анапа, Туапсинский районы) ожидаются подъёмы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - сказано в сообщении.Кроме осадков и подъема уровня воды в реках, в горах Краснодарского края возможен сход снежных лавин.
https://ria.ru/20211220/sochi-1764515988.html
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общество, краснодарский край, россия
16:23 25.12.2021 (обновлено: 16:24 25.12.2021)
МЧС предупредило о возможности подъема уровня рек в Краснодарском крае
МЧС предупредило о возможности подъема уровня рек Краснодарского края из-за осадков