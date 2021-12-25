https://ria.ru/20211225/reki-1765478092.html

МЧС предупредило о возможности подъема уровня рек в Краснодарском крае

МЧС предупредило о возможности подъема уровня рек в Краснодарском крае - РИА Новости, 25.12.2021

МЧС предупредило о возможности подъема уровня рек в Краснодарском крае

Синоптики прогнозируют продолжающиеся осадки на территории Краснодарского края, в связи с чем возможен подъем уровня воды в реках, достигающий неблагоприятных... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T16:23

2021-12-25T16:23

2021-12-25T16:24

общество

краснодарский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3b5ee72c9abf939112d0bea672f5282.jpg

СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Синоптики прогнозируют продолжающиеся осадки на территории Краснодарского края, в связи с чем возможен подъем уровня воды в реках, достигающий неблагоприятных отметок, опасность проявлений непогоды сохранится до воскресенья, сообщает ГУМЧС по региону."В связи с продолжающимися и ожидаемыми осадками в ближайшие один-три часа, до конца 25 декабря и сутки 26 декабря на малых реках и водотоках юго-западных притоков бассейна реки Кубань (Крымский, Абинский, Северский районы ) и реках Черноморского побережья (МО Геленджик, МО Анапа, Туапсинский районы) ожидаются подъёмы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - сказано в сообщении.Кроме осадков и подъема уровня воды в реках, в горах Краснодарского края возможен сход снежных лавин.

https://ria.ru/20211220/sochi-1764515988.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, краснодарский край, россия