https://ria.ru/20211225/reestr-1765434919.html

МЧС создаст реестр коррупционеров из числа экс-сотрудников

МЧС создаст реестр коррупционеров из числа экс-сотрудников - РИА Новости, 25.12.2021

МЧС создаст реестр коррупционеров из числа экс-сотрудников

МЧС России планирует сформировать реестр коррупционеров, уволенных из ведомства в связи с утратой доверия, отвечать за его ведение будет директор департамента... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T02:51

2021-12-25T02:51

2021-12-25T02:51

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. МЧС России планирует сформировать реестр коррупционеров, уволенных из ведомства в связи с утратой доверия, отвечать за его ведение будет директор департамента кадровой политики. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Определить должностным лицом, ответственным за включение сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия... директора департамента кадровой политики МЧС России (лицо, временно исполняющее его обязанности)", - говорится в документе.Проект приказа, кроме того, содержит приложение, в которое будут включаться все необходимые сведения о коррупционерах ведомства, в том числе занимаемая ими должность на момент увольнения по утрате доверия, а также информация о совершенном правонарушении со ссылкой на положение нормативного правового акта, требования которого были нарушены.

https://ria.ru/20211208/chinovniki-1762843508.html

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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия