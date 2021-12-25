https://ria.ru/20211225/raketonosets-1765463278.html

На "Севмаше" вывели из эллинга ракетоносец "Генералиссимус Суворов"

На "Севмаше" вывели из эллинга ракетоносец "Генералиссимус Суворов" - РИА Новости, 25.12.2021

На "Севмаше" вывели из эллинга ракетоносец "Генералиссимус Суворов"

В Северодвинске вывели из эллинга второй серийный ракетоносец проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Севмаша". РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T13:11

2021-12-25T13:11

2021-12-25T17:03

новое оружие россии

безопасность

северодвинск

севмаш

подводные лодки проекта 955 "борей"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765475492_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1b74a37f654a4163bf63c14057afb6cc.jpg

МУРМАНСК, 25 дек — РИА Новости. В Северодвинске вывели из эллинга второй серийный ракетоносец проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Севмаша".На мероприятии было командование ВМФ, представители власти и промышленности. Главнокомандующий Николай Евменов, обращаясь к создателям корабля, назвал его строительство производственной победой и подчеркнул, что ракетоносцы проекта "Борей-А" уже доказали свою надежность.По его словам, в этих подводных лодках сосредоточена военная и научная мысль, а также тепло рук и сердец их создателей."Генералиссимус Суворов" должен пополнить группировку атомных субмарин Тихоокеанского флота."Уже более 20 лет не было такой массовой и закладки, и постройки, и приема. С 1991-го года страна не принимала <...> ракетных подводных крейсеров", — подчеркнул главнокомандующий.Как отметил Евменов, на следующий год также запланировано создание большого числа кораблей.На "Севмаше" рассказали, что старт церемонии дал генеральный директор Михаил Будниченко. "Генералиссимус Суворов" начал движение из эллинга со скоростью три метра в минуту. Его командир капитан 1 ранга Виктор Артемов символично разбил бутылку шампанского о борт."Мы работали без праздников и выходных, чтобы выполнить сдаточную программу… Второй корабль проекта "Борей-А" – "Генералиссимус Суворов" – подошел к новому этапу строительства – началу большого цикла испытаний. У набережной предприятия и в море АПЛ будет проверена во всех режимах", — сказал Будниченко.В этом году "Севмаш" передал флоту три атомные подводные лодки, две АПЛ вывел из эллинга и две были заложены на стапеле. Со дня своего основания предприятие передало 136 атомных субмарин.Подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта "Борей-А". В нем использовали принципиально новые технические решения, усовершенствовали оборудование, снизили уровень физических полей, повысили безопасность, а также заменили некоторые импортные элементы отечественными. Этот АПК заложили на "Севмаше" 26 декабря 2014 года.

https://ria.ru/20211216/armiya-1764048186.html

https://ria.ru/20211221/flot-1764752158.html

северодвинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония вывода ракетоносца "Генералиссимус Суворов" из эллинга Вторую серийную АПЛ проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов" вывели из эллинга на "Севмаше" в Северодвинске 2021-12-25T13:11 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, северодвинск, севмаш, подводные лодки проекта 955 "борей"