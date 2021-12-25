https://ria.ru/20211225/ptitsy-1765844636.html

Власти Москвы: около 90 видов птиц остались в Москве на зимовку

Власти Москвы: около 90 видов птиц остались в Москве на зимовку - РИА Новости, 28.12.2021

Власти Москвы: около 90 видов птиц остались в Москве на зимовку

Около 90 видов птиц остались в Москве на зимовку, среди них - синицы, дятлы, воробьи, поползни и сойки, подкармливать их следует с осторожностью, сообщается на... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-25T09:24

2021-12-25T09:24

2021-12-28T15:19

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Около 90 видов птиц остались в Москве на зимовку, среди них - синицы, дятлы, воробьи, поползни и сойки, подкармливать их следует с осторожностью, сообщается на сайте мэра столицы."В разные периоды года в столице встречается около 250 видов птиц, однако на зимовку из них остаются примерно 90. Это большинство видов синиц и дятлов, а также поползни, воробьи, пищухи, сороки, сойки", - говорится в сообщении.Уточняется, что необходимость в подкормке птиц есть только в сильные морозы и во время образования наледи. Потенциальными посетителями кормушек среди зимующих являются около 20 видов, в том числе большая синица, обыкновенная лазоревка, пухляк, московка и полевой воробей."Специалисты Мосприроды просят москвичей быть осторожнее с подкормкой птиц. Чаще всего пернатые не нуждаются в помощи человека. Более того, необоснованная подкормка вредна: она притупляет инстинкты, ставит птиц в зависимость от человека и может привести к тому, что они и вовсе откажутся от естественной пищи", - добавляется в сообщении.Добавляется, что на зимовку в Москве также остаются и некоторые виды водоплавающих птиц, например кряквы. Также в столице могут зимовать дрозды-рябинники и единичные особи черных дроздов.

https://ria.ru/20211217/moskva-1765325345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мосприрода