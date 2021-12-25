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В Смоленске проверят законность работы ресторана в университете
В Смоленске проверят законность работы ресторана в университете - РИА Новости, 25.12.2021
В Смоленске проверят законность работы ресторана в университете
Смоленская прокуратура проверяет законность работы ресторана, организованного в общежитии Смоленского государственного университета спорта, ректор которого... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T09:56
2021-12-25T10:44
происшествия
смоленск
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БРЯНСК, 25 дек – РИА Новости. Смоленская прокуратура проверяет законность работы ресторана, организованного в общежитии Смоленского государственного университета спорта, ректор которого задержан по подозрению в хищении у вуза 1,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости официальный представитель надзорного органа."По поручению прокурора области организована проверка по факту законности размещения и осуществления деятельности предприятия общественного питания в здании общежития университета. В ходе проверки прокуратурой региона будут изучены документы, касающиеся законности использования государственного имущества, а также будет установлен организатор и выгодоприобретатель в результате деятельности предприятия общественного питания", - говорится в сообщении.Ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца на прошлой неделе арестовали по делу о хищении у вуза 1,5 миллиона рублей. По данным СУСК, деньги были потрачены на закупку сантехники в его дом и на другие личные нужды. Как следует из материалов УФСБ региона, при обыске в загородном доме ректора нашли копию шапки Мономаха, биде и унитазы, отделанные под золото, холодное оружие, валюту, чучела животных и предметы роскоши. Еще одно дело в отношении ректора возбуждено по материалам прокуратуры, выяснившей, что на территории вуза работала "майнинговая ферма", потребившая электроэнергии на общую сумму более 4,2 миллиона рублей.Как рассказали РИА Новости в региональной прокуратуре, при проведении проверки выявлен еще один эпизод. На территории вуза, на 15-м этаже общежития работает ресторан Юфуди. Рестораторы ведут страницу в Instagram, где рассказывается о деятельности заведения, там проходили свадьбы, юбилеи, банкеты и другие торжественные мероприятия. В ходе проверки прокуратура выяснит, имелось ли согласие собственника на размещение предприятия питания на территории университета. В ходе надзорных мероприятий представители прокуратуры уже осмотрели помещения предприятия общепита, получили объяснения от ряда должностных лиц.
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происшествия, смоленск
09:56 25.12.2021 (обновлено: 10:44 25.12.2021)
 
В Смоленске проверят законность работы ресторана в университете

Прокуратура проверит законность работы ресторана в Смоленском госуниверситете спорта

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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БРЯНСК, 25 дек – РИА Новости. Смоленская прокуратура проверяет законность работы ресторана, организованного в общежитии Смоленского государственного университета спорта, ректор которого задержан по подозрению в хищении у вуза 1,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости официальный представитель надзорного органа.
"По поручению прокурора области организована проверка по факту законности размещения и осуществления деятельности предприятия общественного питания в здании общежития университета. В ходе проверки прокуратурой региона будут изучены документы, касающиеся законности использования государственного имущества, а также будет установлен организатор и выгодоприобретатель в результате деятельности предприятия общественного питания", - говорится в сообщении.
суд - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 16:03
Ректора смоленского вуза арестовали по подозрению в растрате
Ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца на прошлой неделе арестовали по делу о хищении у вуза 1,5 миллиона рублей. По данным СУСК, деньги были потрачены на закупку сантехники в его дом и на другие личные нужды. Как следует из материалов УФСБ региона, при обыске в загородном доме ректора нашли копию шапки Мономаха, биде и унитазы, отделанные под золото, холодное оружие, валюту, чучела животных и предметы роскоши. Еще одно дело в отношении ректора возбуждено по материалам прокуратуры, выяснившей, что на территории вуза работала "майнинговая ферма", потребившая электроэнергии на общую сумму более 4,2 миллиона рублей.
Как рассказали РИА Новости в региональной прокуратуре, при проведении проверки выявлен еще один эпизод. На территории вуза, на 15-м этаже общежития работает ресторан Юфуди. Рестораторы ведут страницу в Instagram, где рассказывается о деятельности заведения, там проходили свадьбы, юбилеи, банкеты и другие торжественные мероприятия. В ходе проверки прокуратура выяснит, имелось ли согласие собственника на размещение предприятия питания на территории университета. В ходе надзорных мероприятий представители прокуратуры уже осмотрели помещения предприятия общепита, получили объяснения от ряда должностных лиц.
 
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