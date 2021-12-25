https://ria.ru/20211225/priznanie-1765435959.html

В СНБО заявили, что Украина может не признать решения России и Запада

В СНБО заявили, что Украина может не признать решения России и Запада - РИА Новости, 25.12.2021

В СНБО заявили, что Украина может не признать решения России и Запада

Решения западных стран и Москвы по поводу судьбы Украины не будут эффективными, если их не признают сами украинцы, заявил секретарь Совета национальной... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T03:42

2021-12-25T03:42

2021-12-25T12:40

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Решения западных стран и Москвы по поводу судьбы Украины не будут эффективными, если их не признают сами украинцы, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если на это требование не отреагируют, это может привести к новому витку конфронтации.Вашингтон выразил готовность обсудить с Москвой вопросы безопасности, напоминает агентство Франс Пресс, интервью которому дал секретарь СНБО.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что курс на втягивание Украины в НАТО и появление ракет у границ России провоцирует серьезные военные риски. При этом в последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.По словам Данилова, украинские власти на данный момент не наблюдают "критического наращивания сил" со стороны России.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины, отмечая, что "агрессия" используется как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.При этом в Госдуме, комментируя слова президента Владимира Путина о вероятной третьей операции Украины на юго-востоке, отмечали, что Киев уже сосредоточивает там иностранных инструкторов и летальное оружие, при этом новый виток вооруженного конфликта никому не нужен.

https://radiosputnik.ria.ru/20211224/kuleba-1765376260.html

https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764718663.html

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