03:42 25.12.2021 (обновлено: 12:40 25.12.2021)
В СНБО заявили, что Украина может не признать решения России и Запада
Глава СНБО Данилов сообщил, что Украина может не признать решения России и Запада
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Решения западных стран и Москвы по поводу судьбы Украины не будут эффективными, если их не признают сами украинцы, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.
Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если на это требование не отреагируют, это может привести к новому витку конфронтации.
Вашингтон выразил готовность обсудить с Москвой вопросы безопасности, напоминает агентство Франс Пресс, интервью которому дал секретарь СНБО.
"Каким бы ни был итог этих переговоров, "ничего не получится, если его (исход. — Прим. ред.) не признают украинцы", — приводит агентство слова Данилова.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что курс на втягивание Украины в НАТО и появление ракет у границ России провоцирует серьезные военные риски. При этом в последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.
По словам Данилова, украинские власти на данный момент не наблюдают "критического наращивания сил" со стороны России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины, отмечая, что "агрессия" используется как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
При этом в Госдуме, комментируя слова президента Владимира Путина о вероятной третьей операции Украины на юго-востоке, отмечали, что Киев уже сосредоточивает там иностранных инструкторов и летальное оружие, при этом новый виток вооруженного конфликта никому не нужен.