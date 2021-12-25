https://ria.ru/20211225/polet-1765439360.html
МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет
МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет - РИА Новости, 25.12.2021
МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет
Новейший самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет, сообщили в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T07:39
2021-12-25T07:39
2021-12-25T09:37
ростех
экономика
технологии
иркут (корпорация)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
иркутский авиационный завод
россия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Новейший самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет, сообщили в пресс-службе "Ростеха"."Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала компании "Иркут" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). Полет прошел в штатном режиме", — говорится в сообщении.Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, это событие доказывает правильность выбранных решений. "Программа МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию. Это результат развития компетенций авиационной промышленности и смежных отраслей и беспрецедентной по масштабу государственной поддержки", — сказал он.По словам министра, общий объем средств, выделенных Минпромторгом на создание отечественных материалов для композитного крыла, составил 4,4 миллиарда рублей. При этом использованная в его создании технология обладает рядом преимуществ: она, по сравнению с традиционной автоклавной технологией, позволяет увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, обеспечить возможность формования крупных деталей."К настоящему моменту изготовлено композитное крыло для двух самолетов, идет изготовление третьего комплекта. Получение изменений в сертификат типа в части композитного крыла из российских материалов планируем на вторую половину 2022 года", — добавил Мантуров.МС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевая особенность — крыло из композиционных материалов.Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов для крыла пассажирского самолета МС-21 началась после того, как США в сентябре 2018 года ввели торговые ограничения в отношении компании "АэроКомпозит".
https://ria.ru/20211224/ms-21-1765283374.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211216/layner-1764016022.html
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ростех, экономика, технологии, иркут (корпорация), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, иркутский авиационный завод, россия
07:39 25.12.2021 (обновлено: 09:37 25.12.2021)
МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет
Новейший самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Новейший самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет, сообщили в пресс-службе "Ростеха
".
"Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода
— филиала компании "Иркут
" (входит в ОАК
госкорпорации "Ростех"). Полет прошел в штатном режиме", — говорится в сообщении.
Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров
, это событие доказывает правильность выбранных решений.
"Программа МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию. Это результат развития компетенций авиационной промышленности и смежных отраслей и беспрецедентной по масштабу государственной поддержки", — сказал он.
По словам министра, общий объем средств, выделенных Минпромторгом на создание отечественных материалов для композитного крыла, составил 4,4 миллиарда рублей. При этом использованная в его создании технология обладает рядом преимуществ: она, по сравнению с традиционной автоклавной технологией, позволяет увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, обеспечить возможность формования крупных деталей.
"К настоящему моменту изготовлено композитное крыло для двух самолетов, идет изготовление третьего комплекта. Получение изменений в сертификат типа в части композитного крыла из российских материалов планируем на вторую половину 2022 года", — добавил Мантуров.
МС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевая особенность — крыло из композиционных материалов.
Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов для крыла пассажирского самолета МС-21 началась после того, как США
в сентябре 2018 года ввели торговые ограничения в отношении компании "АэроКомпозит".