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Как получить прибавку в 25 процентов к пенсии
В ПФР напомнили россиянам о 25-процентной прибавке к пенсии - РИА Новости, 25.12.2021
Как получить прибавку в 25 процентов к пенсии
Жители российского села могут получить фиксированную прибавку к пенсии, при этом перерасчет происходит автоматически, напомнили в Пенсионном фонде. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T05:59
2021-12-25T14:38
общество
владимир путин
пенсионный фонд рф
антон котяков
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Жители российского села могут получить фиксированную прибавку к пенсии, при этом перерасчет происходит автоматически, напомнили в Пенсионном фонде.Отмечается, что право на 25-процентную надбавку предоставляют при соблюдении трех условий: проживание на селе, стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве и отсутствие оплачиваемой работы.При подсчете стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.Как ранее рассказала агентству "Прайм" заместитель управляющего отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова, в новом году право на страховую пенсию будет у женщин в возрасте 56,5 года и мужчин в возрасте 61,5 года.По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в 2022 году страховые пенсии по старости проиндексируют на 5,9%. Он добавил, что ведомство по поручению главы государства создало предложения по компенсации пенсионерам высоких темпов роста цен.Президент России Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции заверил, что власти предпримут все необходимое для индексации пенсий по уровню фактической инфляции.
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общество, владимир путин, пенсионный фонд рф, антон котяков
05:59 25.12.2021 (обновлено: 14:38 25.12.2021)
 
В ПФР напомнили россиянам о 25-процентной прибавке к пенсии

ПФР: жители сел могут получить прибавку к пенсии в размере 25 процентов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Жители российского села могут получить фиксированную прибавку к пенсии, при этом перерасчет происходит автоматически, напомнили в Пенсионном фонде.
Отмечается, что право на 25-процентную надбавку предоставляют при соблюдении трех условий: проживание на селе, стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве и отсутствие оплачиваемой работы.
При подсчете стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.
Как ранее рассказала агентству "Прайм" заместитель управляющего отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова, в новом году право на страховую пенсию будет у женщин в возрасте 56,5 года и мужчин в возрасте 61,5 года.
По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в 2022 году страховые пенсии по старости проиндексируют на 5,9%. Он добавил, что ведомство по поручению главы государства создало предложения по компенсации пенсионерам высоких темпов роста цен.
Президент России Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции заверил, что власти предпримут все необходимое для индексации пенсий по уровню фактической инфляции.
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ОбществоВладимир ПутинПенсионный фонд РФАнтон Котяков
 
 
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