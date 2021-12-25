https://ria.ru/20211225/padenie-1765479504.html
В Тюмени канатоходец сорвался с высоты во время шоу. Видео
Падение канатоходца в тюменском цирке попало на видео - РИА Новости, 25.12.2021
В Тюмени канатоходец сорвался с высоты во время шоу. Видео
В Тюмени выступавший в цирке канатоходец сорвался с высоты во время представления. Кадры с места ЧП опубликовали зрители в социальных сетях. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T16:41
2021-12-25T16:41
2021-12-25T17:59
происшествия
тюмень
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Тюмени выступавший в цирке канатоходец сорвался с высоты во время представления. Кадры с места ЧП опубликовали зрители в социальных сетях."Без страховки", — написала пользовательница "ВКонтакте", разместившая видео в группе "Реальная Тюмень".На кадрах видно, как двое акробатов передвигаются по канату, один из них внезапно теряет равновесие и падает. Его коллега остается висеть на страховочном тросе.В комментариях канатоходцу пожелали выздоровления, а также назвали настоящим артистом.Как пишет местный портал 72.ru, в приемной цирка заявили, что первую помощь пострадавшему оказал дежурный врач. Артист получил травму ноги и был госпитализирован, сейчас медики выясняют характер травмы.
https://ria.ru/20210302/padenie-1599594662.html
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происшествия, тюмень
16:41 25.12.2021 (обновлено: 17:59 25.12.2021)
Падение канатоходца в тюменском цирке попало на видео
В Тюмени канатоходец сорвался во время шоу в цирке