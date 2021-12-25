https://ria.ru/20211225/obstrel-1765433652.html
В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена - РИА Новости, 25.12.2021
В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
Скончались два человека, получившие ранения при обстреле движением "Ансар Алла" (хуситами) промышленной зоны в пограничном с Йеменом саудовском городе Джизане,... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T01:31
2021-12-25T01:31
2021-12-25T01:31
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йемен
саудовская аравия
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ДОХА, 25 дек - РИА Новости. Скончались два человека, получившие ранения при обстреле движением "Ансар Алла" (хуситами) промышленной зоны в пограничном с Йеменом саудовском городе Джизане, сообщила ведущая военные действия в Йемене арабская коалиция во главе с королевством, заявление передало Саудовское агентство новостей SPA."Два человека - саудовский подданный и проживающий в королевстве йеменский гражданин - погибли в результате падения снаряда в Джизане", - отмечается в заявлении коалиции, которая ранее сообщила о ранении двух человек в результате обстрела.Коалиция предупредила, что в ответ на удары хуситов по территории королевства она "готовится к масштабной военной операции в рамках международного и гуманитарного права" против мятежников.В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства Йемена также воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая бомбит позиции хуситов с воздуха. В ответ на это они постоянно обстреливают пограничные территории королевства.
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в мире, йемен, саудовская аравия
В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших в городе Джизана из-за обстрела Йемена