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В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена - РИА Новости, 25.12.2021
В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
Скончались два человека, получившие ранения при обстреле движением "Ансар Алла" (хуситами) промышленной зоны в пограничном с Йеменом саудовском городе Джизане,... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T01:31
2021-12-25T01:31
в мире
йемен
саудовская аравия
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ДОХА, 25 дек - РИА Новости. Скончались два человека, получившие ранения при обстреле движением "Ансар Алла" (хуситами) промышленной зоны в пограничном с Йеменом саудовском городе Джизане, сообщила ведущая военные действия в Йемене арабская коалиция во главе с королевством, заявление передало Саудовское агентство новостей SPA."Два человека - саудовский подданный и проживающий в королевстве йеменский гражданин - погибли в результате падения снаряда в Джизане", - отмечается в заявлении коалиции, которая ранее сообщила о ранении двух человек в результате обстрела.Коалиция предупредила, что в ответ на удары хуситов по территории королевства она "готовится к масштабной военной операции в рамках международного и гуманитарного права" против мятежников.В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства Йемена также воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая бомбит позиции хуситов с воздуха. В ответ на это они постоянно обстреливают пограничные территории королевства.
https://ria.ru/20211224/udary-1765257787.html
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в мире, йемен, саудовская аравия
01:31 25.12.2021
 
В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена

В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших в городе Джизана из-за обстрела Йемена

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy, FileВоенные Саудовской Аравии
Военные Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy, File
Читать ria.ru в
ДОХА, 25 дек - РИА Новости. Скончались два человека, получившие ранения при обстреле движением "Ансар Алла" (хуситами) промышленной зоны в пограничном с Йеменом саудовском городе Джизане, сообщила ведущая военные действия в Йемене арабская коалиция во главе с королевством, заявление передало Саудовское агентство новостей SPA.
"Два человека - саудовский подданный и проживающий в королевстве йеменский гражданин - погибли в результате падения снаряда в Джизане", - отмечается в заявлении коалиции, которая ранее сообщила о ранении двух человек в результате обстрела.
Коалиция предупредила, что в ответ на удары хуситов по территории королевства она "готовится к масштабной военной операции в рамках международного и гуманитарного права" против мятежников.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства Йемена также воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая бомбит позиции хуситов с воздуха. В ответ на это они постоянно обстреливают пограничные территории королевства.
Авиаудар арабской коалиции, столица Йемена Сана - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
Вчера, 03:40
Саудовская Аравия нанесла удары по столице Йемена
 
В миреЙеменСаудовская Аравия
 
 
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