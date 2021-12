https://ria.ru/20211225/muzyka-1764721557.html

Все не то, чем кажется. О чем поют в Рождество ABBA, Синатра и Дилан

Все не то, чем кажется. О чем поют в Рождество ABBA, Синатра и Дилан - РИА Новости, 25.12.2021

Все не то, чем кажется. О чем поют в Рождество ABBA, Синатра и Дилан

На Западе есть традиция: сделать так, чтобы в хит-парады рождественских каникул попадали самые яркие и необычные песни. Иногда получается нечто выходящее за... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T08:00

2021-12-25T08:00

2021-12-25T08:13

культура

католическое рождество

фрэнк синатра

боб дилан (роберт циммерман)

джон кейдж

новый год

ринго старр (ричард старки)

abba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764739776_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_2dab069d90e4ffba657a109a785f23d2.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Павел Сурков. На Западе есть традиция: сделать так, чтобы в хит-парады рождественских каникул попадали самые яркие и необычные песни. Иногда получается нечто выходящее за рамки пластинок с праздничными треками — вполне самостоятельные произведения искусства. Несколько известных примеров — в материале РИА Новости.Bob Dylan — Christmas In The Heart (2009)У Боба Дилана с празднованием Рождества с детства не задалось — его воспитывали в иудейской традиции. Правда, в 70-е он сознательно сменил веру и принял христианство. Музыкант рассказывал: когда живешь в Миннесоте, от всеобщего "джингл белса" не скрыться никуда, к какой бы конфессии ты ни принадлежал.В итоге однажды Дилан собрал все свои любимые рождественские песни и записал в манере "кабацкого оркестрика", аранжировав так, как играют и поют на вечеринках. Яркий аккордеон, назойливая скрипка, слегка не строящие инструменты и лихой задор — это отразилось даже в одном из промовидео.Дилан вообще не особо любит лезть в кадр, даже в собственных клипах. Но тут уж он разошелся не на шутку — получился один из самых смешных музыкальных роликов на тему новогодних праздников.Ringo Starr — I Wanna Be Santa ClausЗа десять лет до Дилана рождественский альбом выпустил барабанщик "Битлз". Сперва Ринго ("с небольшой помощью друзей") сочинил несколько песен на праздничную тему. Потом добавил пару каверов, в том числе и на детский хит про олененка Рудольфа (Старр поет его с какой-то вопиющей серьезностью). Прибавьте сюда автоповтор шутливой битловской композиции Christmas Time Is Here Again — и вот он, стопроцентный рецепт успеха.Для самого Ринго альбом оказался во многом переломным. Его подвела звукозаписывающая компания — выпустила пластинку не на Рождество, как предполагалось, а осенью. Поскольку рождественские песенки в октябре мало кому нужны (даже если их поет самый знаменитый барабанщик планеты), ни о каком коммерческом успехе и говорить не стоило. Расстроенный музыкант разорвал отношения с лейблом и отправился к независимым игрокам. После этого карьера Ринго снова пошла в гору, и через десяток лет его взял под крыло один из звукозаписывающих мейджоров — Universal.Ну а песни со злосчастной пластинки, которая должна была стать рождественским хитом, регулярно попадают в радиоплейлисты на зимних каникулах. Так что и эта мечта Ринго все-таки сбылась.John Cage — 4’33Как ни странно, но одна из самых знаменитых авангардных композиций однажды тоже попала в рождественские чарты. В 2010-м британские музыканты решили сотворить небольшое безумие: заполнить официальный хит-парад страны тишиной. К делу подключилась как старая гвардия — Билли Брэгг и Саггз из Madness, так и молодые исполнители. Все они честно приезжали в студию, включали инструменты, проверяли качество звучания микрофонов… и "играли" свою версию произведения Кейджа, которое представляет собой четыре минуты 33 секунды молчания.Планировали, что все музыканты, принявшие участие в арт-перформансе, выпустят собственные варианты 4’33 отдельными синглами. А публика их, естественно, будет покупать в знак протеста против всякой глупости, звучащей в эфире. И в итоге — абсолютно честно, между прочим, — рождественский хит-парад заполнит тишина.Задумка была хорошей, но полностью не воплотилась. Часть версий так и не дошла до официального релиза, но общий "сводный" вариант "4’33" все-таки выпустили. Так что абсолютная тишина (ну, почти — некоторые шорохи и дыхание на записи слышны) просочилась в рождественский хит-парад.Frank Sinatra — Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!Изначально песня не имела отношения к Рождеству. Сэмми Кан и Жюль Стайн написали ее в жаркий июльский день, как бы призывая на свою голову зимние холода, которые избавят от надоевшей духоты. Композиция оказалась настолько привязчивой, что ее решили издать в качестве рождественского сингла. Первым ее исполнил Вон Монро. Сегодня существует более 50 версий, самая популярная, конечно, — Фрэнка Синатры.Именно она стала 25-миллионной песней, реализованной через онлайн-магазин Apple, подтвердив в свое время, что люди не просто готовы слушать музыку в Сети, но и платить за нее. Даже в Рождество.ABBA — Happy New YearОтличный пример того, как языковой барьер искажает истинный смысл песен. Изначально Бенни Андерсон и Бьорн Ульвеус сочинили композицию под названием "Папочка, не напивайся на Рождество" — группу Abba в тот момент уже лихорадило и отцы-основатели порой уходили в серьезный отрыв.В итоге текст переделали — но он не стал менее провокационным. Правда, за прекрасной мелодией и великолепным исполнением Агнеты и Фриды мы вообще не слушаем, о чем там поют. А слова, например, такие:May we all have our hopes our will to tryIf we don’t we might as well lay down and dieЧто можно перевести как: "Пусть у нас будут силы для исполнения наших желаний, иначе ничего не останется: ложись и помирай".Тем не менее мы искренне надеемся, что сил вам в эти праздники будет не занимать. А песни — в том числе и рождественские — вы послушаете не только внимательно, но с задором и весельем.

https://ria.ru/20210824/muzyka-1746844122.html

https://ria.ru/20211105/abba-1757417178.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

католическое рождество, фрэнк синатра, боб дилан (роберт циммерман), джон кейдж, новый год, ринго старр (ричард старки), abba, музыка