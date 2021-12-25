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Москвичей предупредили о пробках из-за снегопада
Москвичей предупредили о пробках из-за снегопада - РИА Новости, 25.12.2021
Москвичей предупредили о пробках из-за снегопада
Улицы, дворы и пешеходные зоны в Москве чистят от снега, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T12:09
2021-12-25T12:09
общество
снегопад в москве
москва
гум
московское центральное кольцо (мцк)
центр организации дорожного движения (цодд)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Улицы, дворы и пешеходные зоны в Москве чистят от снега, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."Сегодня в городе -7…-5 °С, временами снег. Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе началось очередное механизированное подметание улично-дорожной сети. Водителей просят быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб.В КГХ заявили, что в Москве возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.По данным столичного дептранса, пробки в Москве оцениваются в 6 баллов. Это связано с сильным снегопадом, движение машин затруднено. Поэтому всех просят по возможности пользоваться городским транспортом, чтобы помочь коммунальщикам быстрее убрать улицы города."Трудности будут наблюдаться в центральной части города, на тех участках, где есть подъемы – на эстакадах и мостах из-за образования гололедицы, что сильно затруднит движение транспорта и повлияет на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложнят движение. Много машин и около торговых центров — например, в районе ТЦ "Мега Белая Дача", "Город" (ш. Энтузиастов), ЦУМ и ГУМ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дептранса.Водителей призывают во время движения соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты. За дорожной обстановкой следит круглосуточно ситуационный центр ЦОДД, на дорогах дежурят 23 экипажа дорожного патруля ЦОДД, оборудованные всем необходимым для оперативной помощи автомобилистам во время непогоды.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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общество, снегопад в москве, москва, гум, московское центральное кольцо (мцк), центр организации дорожного движения (цодд), городское хозяйство москвы
12:09 25.12.2021
 
Москвичей предупредили о пробках из-за снегопада

Власти Москвы призвали автомобилистов быть внимательными на дороге в связи со снегопадами

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Улицы, дворы и пешеходные зоны в Москве чистят от снега, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале.
"Сегодня в городе -7…-5 °С, временами снег. Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в городе началось очередное механизированное подметание улично-дорожной сети. Водителей просят быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб.
В КГХ заявили, что в Москве возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.
По данным столичного дептранса, пробки в Москве оцениваются в 6 баллов. Это связано с сильным снегопадом, движение машин затруднено. Поэтому всех просят по возможности пользоваться городским транспортом, чтобы помочь коммунальщикам быстрее убрать улицы города.
"Трудности будут наблюдаться в центральной части города, на тех участках, где есть подъемы – на эстакадах и мостах из-за образования гололедицы, что сильно затруднит движение транспорта и повлияет на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложнят движение. Много машин и около торговых центров — например, в районе ТЦ "Мега Белая Дача", "Город" (ш. Энтузиастов), ЦУМ и ГУМ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дептранса.
Водителей призывают во время движения соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты. За дорожной обстановкой следит круглосуточно ситуационный центр ЦОДД, на дорогах дежурят 23 экипажа дорожного патруля ЦОДД, оборудованные всем необходимым для оперативной помощи автомобилистам во время непогоды.
 
ОбществоСнегопад в МосквеМоскваГУММосковское центральное кольцо (МЦК)Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Городское хозяйство Москвы
 
 
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