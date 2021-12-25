https://ria.ru/20211225/mishustin-1765491079.html

Мишустин выделил 891 миллион рублей на модернизацию сетей Дагестана

Мишустин выделил 891 миллион рублей на модернизацию сетей Дагестана - РИА Новости, 25.12.2021

Мишустин выделил 891 миллион рублей на модернизацию сетей Дагестана

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении компании "Россети Северный Кавказ" 891 миллиона рублей на модернизацию сетевого комплекса... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T19:11

2021-12-25T19:11

2021-12-25T19:11

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

михаил мишустин

северный кавказ

россия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении компании "Россети Северный Кавказ" 891 миллиона рублей на модернизацию сетевого комплекса Дагестана, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Выделить Минэнерго России в 2021 году для предоставления субсидии ПАО "Россети Северный Кавказ" в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий по восстановлению распределительных сетей электроснабжения потребителей Республики Дагестан и с приобретением автотранспорта и специальной техники для укомплектования оперативно-выездных бригад и персонала, выполняющих ремонт объектов электросетевого хозяйства, бюджетные ассигнования в размере 890,8 миллиона рублей из резервного фонда правительства РФ, имея в виду обеспечение в ходе прохождения в Республике Дагестан отопительного сезона в 2021-2022 годах снижения количества аварий на объектах электросетевого хозяйства а также приобретение 92 единиц автотранспорта и специальной техники", - говорится в документе.Премьер-министр также поручил Минэнерго проконтролировать использование указанных бюджетных ассигнований и представить доклад в правительство до 1 февраля 2022 года.В ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 23 декабря журналист из Дагестана рассказал о проблемах с энерго- и водоснабжением в регионе, а также с транспортировкой газа в села республики. По словам местного журналиста, республику "сотрясает энергетический кризис", проблема изношенности коммунально-инфраструктурного комплекса накапливались десятилетиями, сегодня он не справляется с функциональной нагрузкой.Позднее вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий Северный Кавказ, рассказал, что правительство держит ситуацию в энергетике Дагестана под контролем, помогает проходить осенне-зимний период.

https://ria.ru/20211223/dagestan-1765181785.html

https://ria.ru/20211223/vodosnabzhenie-1765236456.html

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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), михаил мишустин, северный кавказ, россия