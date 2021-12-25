Мишустин выделил 891 миллион рублей на модернизацию сетей Дагестана
Премьер Мишустин выделил 891 миллион рублей на модернизацию сетей Дагестана
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении компании "Россети Северный Кавказ" 891 миллиона рублей на модернизацию сетевого комплекса Дагестана, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить Минэнерго России в 2021 году для предоставления субсидии ПАО "Россети Северный Кавказ" в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий по восстановлению распределительных сетей электроснабжения потребителей Республики Дагестан и с приобретением автотранспорта и специальной техники для укомплектования оперативно-выездных бригад и персонала, выполняющих ремонт объектов электросетевого хозяйства, бюджетные ассигнования в размере 890,8 миллиона рублей из резервного фонда правительства РФ, имея в виду обеспечение в ходе прохождения в Республике Дагестан отопительного сезона в 2021-2022 годах снижения количества аварий на объектах электросетевого хозяйства а также приобретение 92 единиц автотранспорта и специальной техники", - говорится в документе.
Премьер-министр также поручил Минэнерго проконтролировать использование указанных бюджетных ассигнований и представить доклад в правительство до 1 февраля 2022 года.
В ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 23 декабря журналист из Дагестана рассказал о проблемах с энерго- и водоснабжением в регионе, а также с транспортировкой газа в села республики. По словам местного журналиста, республику "сотрясает энергетический кризис", проблема изношенности коммунально-инфраструктурного комплекса накапливались десятилетиями, сегодня он не справляется с функциональной нагрузкой.
Позднее вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий Северный Кавказ, рассказал, что правительство держит ситуацию в энергетике Дагестана под контролем, помогает проходить осенне-зимний период.