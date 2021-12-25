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СМИ узнали, как Меркель "подставила" своего преемника
СМИ узнали, как Меркель "подставила" своего преемника - РИА Новости, 25.12.2021
СМИ узнали, как Меркель "подставила" своего преемника
Правительство Ангелы Меркель, ушедшее в отставку 8 декабря, в 2021 году одобрило контакты оборонного экспорта на рекордную сумму в 9 миллиардов евро, сообщает... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T16:48
2021-12-25T16:48
в мире
германия
ангела меркель
олаф шольц
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БЕРЛИН, 25 дек - РИА Новости. Правительство Ангелы Меркель, ушедшее в отставку 8 декабря, в 2021 году одобрило контакты оборонного экспорта на рекордную сумму в 9 миллиардов евро, сообщает агентство DPA со ссылкой на ответ министерства экономики на запрос депутата партии "Левые" Севим Дагделен.Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году - 8 миллиардов евро оборонных контрактов, одобренных кабмином за год.При этом значительная часть контактов была одобрена в последние дни правления Меркель и была предназначена для одной страны - Египта. Эта североафриканская страна стала лидером по объему одобренных контрактов на поставку немецкой продукции оборонного значения - одобрены заказы на 4,34 миллиарда евро. При этом, обращает внимание DPA, еще по состоянию на 29 ноября для этой страны одобрили оборонных заказов всего на 180 миллионов евро.Как пишет агентство, "щекотливость" такого развития события заключается в том, что правительство Меркель в это время находилось в статусе исполняющего обязанности и по практике в этот период правительства не должно принимать далеко идущих политических решений, особенно если у правительства преемника иная точка зрения на соответствующий вопрос. Кроме того, к процессу принятия решений по контактам был причастен вице-канцлер и министр финансов правительства Меркель - Олаф Шольц, нынешний канцлер ФРГ."Олаф Шольц в исполняющем обязанности правительстве позволил себе настоящую проделку и четко продемонстрировал, что критика социал-демократами неразборчивости в оборонном экспорте, особенно диктатурам и авторитарным режимам, остается без последствий. Это тяжелое бремя для нового правительства Шольца", - цитирует DPA автора запроса Дагделен.
https://ria.ru/20211214/otkaz-1763589974.html
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в мире, германия, ангела меркель, олаф шольц
16:48 25.12.2021
 
СМИ узнали, как Меркель "подставила" своего преемника

Правительство Меркель одобрило рекордный объем оборонного экспорта в 2021 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 25 дек - РИА Новости. Правительство Ангелы Меркель, ушедшее в отставку 8 декабря, в 2021 году одобрило контакты оборонного экспорта на рекордную сумму в 9 миллиардов евро, сообщает агентство DPA со ссылкой на ответ министерства экономики на запрос депутата партии "Левые" Севим Дагделен.
Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году - 8 миллиардов евро оборонных контрактов, одобренных кабмином за год.
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При этом значительная часть контактов была одобрена в последние дни правления Меркель и была предназначена для одной страны - Египта. Эта североафриканская страна стала лидером по объему одобренных контрактов на поставку немецкой продукции оборонного значения - одобрены заказы на 4,34 миллиарда евро. При этом, обращает внимание DPA, еще по состоянию на 29 ноября для этой страны одобрили оборонных заказов всего на 180 миллионов евро.
Как пишет агентство, "щекотливость" такого развития события заключается в том, что правительство Меркель в это время находилось в статусе исполняющего обязанности и по практике в этот период правительства не должно принимать далеко идущих политических решений, особенно если у правительства преемника иная точка зрения на соответствующий вопрос. Кроме того, к процессу принятия решений по контактам был причастен вице-канцлер и министр финансов правительства Меркель - Олаф Шольц, нынешний канцлер ФРГ.
"Олаф Шольц в исполняющем обязанности правительстве позволил себе настоящую проделку и четко продемонстрировал, что критика социал-демократами неразборчивости в оборонном экспорте, особенно диктатурам и авторитарным режимам, остается без последствий. Это тяжелое бремя для нового правительства Шольца", - цитирует DPA автора запроса Дагделен.
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