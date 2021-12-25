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"Всегда помогал детям": Шаргунов поделился воспоминаниями о Лиханове
"Всегда помогал детям": Шаргунов поделился воспоминаниями о Лиханове - РИА Новости, 25.12.2021
"Всегда помогал детям": Шаргунов поделился воспоминаниями о Лиханове
Лучшие книги Альберта Лиханова - о детях и военном детстве, он всегда помогал ребятам, сиротам, принимал все близко к сердцу, поделился в своем Telegram-канале... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T15:16
2021-12-25T15:16
2021-12-25T15:16
культура
сергей шаргунов
культура
альберт лиханов
умер альберт лиханов
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лучшие книги Альберта Лиханова - о детях и военном детстве, он всегда помогал ребятам, сиротам, принимал все близко к сердцу, поделился в своем Telegram-канале российский писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов.Ранее в Telegram-канале Общественной палаты сообщалось, что на 87-м году жизни скончался писатель и общественный деятель Альберт Лиханов. Он возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей."Он годами, десятилетиями старался изо всех сил помогать детям, прежде всего, сиротам, переживал за них, по-детски всё принимая близко к сердцу. Светлая память", - добавил он.
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сергей шаргунов, культура, альберт лиханов, умер альберт лиханов
"Всегда помогал детям": Шаргунов поделился воспоминаниями о Лиханове
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов: Лиханов всегда помогал детям и переживал за них