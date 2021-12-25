https://ria.ru/20211225/likhanov-1765472574.html

"Всегда помогал детям": Шаргунов поделился воспоминаниями о Лиханове

"Всегда помогал детям": Шаргунов поделился воспоминаниями о Лиханове - РИА Новости, 25.12.2021

"Всегда помогал детям": Шаргунов поделился воспоминаниями о Лиханове

Лучшие книги Альберта Лиханова - о детях и военном детстве, он всегда помогал ребятам, сиротам, принимал все близко к сердцу, поделился в своем Telegram-канале... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T15:16

2021-12-25T15:16

2021-12-25T15:16

культура

сергей шаргунов

культура

альберт лиханов

умер альберт лиханов

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лучшие книги Альберта Лиханова - о детях и военном детстве, он всегда помогал ребятам, сиротам, принимал все близко к сердцу, поделился в своем Telegram-канале российский писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов.Ранее в Telegram-канале Общественной палаты сообщалось, что на 87-м году жизни скончался писатель и общественный деятель Альберт Лиханов. Он возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей."Он годами, десятилетиями старался изо всех сил помогать детям, прежде всего, сиротам, переживал за них, по-детски всё принимая близко к сердцу. Светлая память", - добавил он.

https://ria.ru/20211225/likhanov-1765464269.html

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сергей шаргунов, культура, альберт лиханов, умер альберт лиханов