https://ria.ru/20211225/likhanov-1765470865.html

Хинштейн: на книгах Лиханова должна формироваться система ценностей ребенка

Хинштейн: на книгах Лиханова должна формироваться система ценностей ребенка - РИА Новости, 25.12.2021

Хинштейн: на книгах Лиханова должна формироваться система ценностей ребенка

С уходом из жизни писателя Альберта Лиханова завершилась история советской детской литературы, на его и подобных книгах должна формироваться система ценностей... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T14:51

2021-12-25T14:51

2021-12-25T14:52

культура

литература

александр хинштейн

госдума рф

альберт лиханов

умер альберт лиханов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765455557_0:818:2048:1969_1920x0_80_0_0_2693c175733f5a3a1d5069583551c8a4.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. С уходом из жизни писателя Альберта Лиханова завершилась история советской детской литературы, на его и подобных книгах должна формироваться система ценностей ребенка, поделился в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.Ранее в Telegram-канале Общественной палаты сообщалось, что на 87-м году жизни скончался писатель и общественный деятель Альберт Лиханов. Он возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей."Печальное и скорбное известие. Со смертью Альберта Лиханова - навсегда завершилась история великой советской детской литературы", - написал Хинштейн."Мой генерал", "Магазин ненаглядных пособий", "Детская библиотека", "Чистые камушки" - по сей день я помню его книги, читанные и перечитанные в детстве, хотя прошло уже без малого 40 лет. Именно на таких - добрых и очень чистых книгах и должна формироваться система ценностей ребёнка", - поделился он.

https://ria.ru/20211225/likhanov-1765464269.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

литература, александр хинштейн, госдума рф, альберт лиханов, умер альберт лиханов