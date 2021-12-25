https://ria.ru/20211225/likhanov-1765470865.html
Хинштейн: на книгах Лиханова должна формироваться система ценностей ребенка
Хинштейн: на книгах Лиханова должна формироваться система ценностей ребенка - РИА Новости, 25.12.2021
Хинштейн: на книгах Лиханова должна формироваться система ценностей ребенка
С уходом из жизни писателя Альберта Лиханова завершилась история советской детской литературы, на его и подобных книгах должна формироваться система ценностей... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T14:51
2021-12-25T14:51
2021-12-25T14:52
культура
литература
александр хинштейн
госдума рф
альберт лиханов
умер альберт лиханов
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. С уходом из жизни писателя Альберта Лиханова завершилась история советской детской литературы, на его и подобных книгах должна формироваться система ценностей ребенка, поделился в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.Ранее в Telegram-канале Общественной палаты сообщалось, что на 87-м году жизни скончался писатель и общественный деятель Альберт Лиханов. Он возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей."Печальное и скорбное известие. Со смертью Альберта Лиханова - навсегда завершилась история великой советской детской литературы", - написал Хинштейн."Мой генерал", "Магазин ненаглядных пособий", "Детская библиотека", "Чистые камушки" - по сей день я помню его книги, читанные и перечитанные в детстве, хотя прошло уже без малого 40 лет. Именно на таких - добрых и очень чистых книгах и должна формироваться система ценностей ребёнка", - поделился он.
https://ria.ru/20211225/likhanov-1765464269.html
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литература, александр хинштейн, госдума рф, альберт лиханов, умер альберт лиханов
14:51 25.12.2021 (обновлено: 14:52 25.12.2021)
Хинштейн: на книгах Лиханова должна формироваться система ценностей ребенка
Депутат ГД Хинштейн: с уходом Лиханова завершилась история советской детской литературы