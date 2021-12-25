https://ria.ru/20211225/kusturitsa-1765467695.html
Эмир Кустурица: "Свободы прессы больше не существует"
Эмир Кустурица: "Свободы прессы больше не существует" - РИА Новости, 25.12.2021
Эмир Кустурица: "Свободы прессы больше не существует"
Режиссёр Эмир Кустурица назвал ситуацию с отключением RT DE от спутникового вещания полным абсурдом. Кустурица выразил опасения, что Германия приняла такое решение не в одиночку.
2021-12-25T14:19
2021-12-25T14:19
2021-12-25T14:16
видео
германия
северный поток — 2
россия
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"Это более широкий масштаб войны, которая началась всего несколько лет назад. Внимание здесь уделяется тому, что они называют "российским злонамеренным влиянием на мир"", – добавил режиссер. RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке RT DE 16 декабря. Вскоре после этого немецкий медиа регулятор начал расследование в отношении телеканала по подозрению в якобы нарушении правил вещания в Германии. По мнению Кустурицы, проблема "гораздо глубже", поскольку к ней относятся и другие вещи, которые делает Россия, в том числе и "Северный поток-2".
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Эмир Кустурица: "Свободы прессы больше не существует"
Режиссёр Эмир Кустурица назвал ситуацию с отключением RT DE от спутникового вещания полным абсурдом.
Кустурица выразил опасения, что Германия приняла такое решение не в одиночку. "Это более широкий масштаб войны, которая началась всего несколько лет назад. Внимание здесь уделяется тому, что они называют "российским злонамеренным влиянием на мир"", – добавил режиссер.
RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке RT DE 16 декабря. Вскоре после этого немецкий медиа регулятор начал расследование в отношении телеканала по подозрению в якобы нарушении правил вещания в Германии.
По мнению Кустурицы, проблема "гораздо глубже", поскольку к ней относятся и другие вещи, которые делает Россия, в том числе и "Северный поток-2".
2021-12-25T14:19
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PT2M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, германия, северный поток — 2, россия, видео
Эмир Кустурица: "Свободы прессы больше не существует"
Режиссёр Эмир Кустурица назвал ситуацию с отключением RT DE от спутникового вещания полным абсурдом. Кустурица выразил опасения, что Германия приняла такое решение не в одиночку.