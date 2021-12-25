https://ria.ru/20211225/kusturitsa-1765467695.html

Эмир Кустурица: "Свободы прессы больше не существует"

Эмир Кустурица: "Свободы прессы больше не существует" - РИА Новости, 25.12.2021

Эмир Кустурица: "Свободы прессы больше не существует"

Режиссёр Эмир Кустурица назвал ситуацию с отключением RT DE от спутникового вещания полным абсурдом. Кустурица выразил опасения, что Германия приняла такое решение не в одиночку.

2021-12-25T14:19

2021-12-25T14:19

2021-12-25T14:16

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германия

северный поток — 2

россия

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"Это более широкий масштаб войны, которая началась всего несколько лет назад. Внимание здесь уделяется тому, что они называют "российским злонамеренным влиянием на мир"", – добавил режиссер. RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке RT DE 16 декабря. Вскоре после этого немецкий медиа регулятор начал расследование в отношении телеканала по подозрению в якобы нарушении правил вещания в Германии. По мнению Кустурицы, проблема "гораздо глубже", поскольку к ней относятся и другие вещи, которые делает Россия, в том числе и "Северный поток-2".

германия

россия

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Эмир Кустурица: "Свободы прессы больше не существует" Режиссёр Эмир Кустурица назвал ситуацию с отключением RT DE от спутникового вещания полным абсурдом. Кустурица выразил опасения, что Германия приняла такое решение не в одиночку. "Это более широкий масштаб войны, которая началась всего несколько лет назад. Внимание здесь уделяется тому, что они называют "российским злонамеренным влиянием на мир"", – добавил режиссер. RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке RT DE 16 декабря. Вскоре после этого немецкий медиа регулятор начал расследование в отношении телеканала по подозрению в якобы нарушении правил вещания в Германии. По мнению Кустурицы, проблема "гораздо глубже", поскольку к ней относятся и другие вещи, которые делает Россия, в том числе и "Северный поток-2". 2021-12-25T14:19 true PT2M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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