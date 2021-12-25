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Сильный ветер сорвал кровлю с пятиэтажки в Чувашии
Сильный ветер сорвал кровлю с пятиэтажки в Чувашии - РИА Новости, 25.12.2021
Сильный ветер сорвал кровлю с пятиэтажки в Чувашии
Сильный ветер разрушил кровлю на пятиэтажке в городе Мариинский посад в Чувашии, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T19:29
2021-12-25T19:29
2021-12-25T20:09
происшествия
чувашская республика (чувашия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Сильный ветер разрушил кровлю на пятиэтажке в городе Мариинский посад в Чувашии, сообщает МЧС региона.На месте происшествия работают экстренные службы. Действия спасателей координируют оперативные группы ГУ МЧС по Чувашии и местного пожарно-спасательного гарнизона.По предварительным данным, в аварийном доме (1989 года постройки) проживают 130 человек, в том числе 20 детей. Всем им оказывается необходимая помощь.
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РИА Новости
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происшествия, чувашская республика (чувашия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, россия
19:29 25.12.2021 (обновлено: 20:09 25.12.2021)
Сильный ветер сорвал кровлю с пятиэтажки в Чувашии
Сильный ветер сорвал кровлю с пятиэтажки в Чувашии, никто не пострадал