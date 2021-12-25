https://ria.ru/20211225/krovlya-1765492178.html

Сильный ветер сорвал кровлю с пятиэтажки в Чувашии

Сильный ветер сорвал кровлю с пятиэтажки в Чувашии - РИА Новости, 25.12.2021

Сильный ветер сорвал кровлю с пятиэтажки в Чувашии

Сильный ветер разрушил кровлю на пятиэтажке в городе Мариинский посад в Чувашии, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T19:29

2021-12-25T19:29

2021-12-25T20:09

происшествия

чувашская республика (чувашия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жилье

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765495299_0:0:1664:936_1920x0_80_0_0_c5d38e809d5ace4da445a8193f171748.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Сильный ветер разрушил кровлю на пятиэтажке в городе Мариинский посад в Чувашии, сообщает МЧС региона.На месте происшествия работают экстренные службы. Действия спасателей координируют оперативные группы ГУ МЧС по Чувашии и местного пожарно-спасательного гарнизона.По предварительным данным, в аварийном доме (1989 года постройки) проживают 130 человек, в том числе 20 детей. Всем им оказывается необходимая помощь.

https://ria.ru/20211225/reki-1765478092.html

чувашская республика (чувашия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чувашская республика (чувашия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, россия