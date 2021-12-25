https://ria.ru/20211225/kosmos-1765473825.html

Ракета Ariane 5 успешно стартовала с космическим телескопом "Джеймс Уэбб"

Ракета Ariane 5 успешно стартовала с космическим телескопом "Джеймс Уэбб" - РИА Новости, 25.12.2021

Ракета Ariane 5 успешно стартовала с космическим телескопом "Джеймс Уэбб"

Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане с новейшим космическим телескопом "Джеймс Уэбб", НАСА вело прямую трансляцию. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T15:33

2021-12-25T15:33

2021-12-25T16:34

французская гвиана

наса

хаббл

космос - риа наука

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ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане с новейшим космическим телескопом "Джеймс Уэбб", НАСА вело прямую трансляцию.Запуск состоялся в расчетные 15:21 мск.После отделения от ракеты космический аппарат начнет постепенное развертывание, которое будет продолжаться 29 дней. Наиболее сложным и рискованным этапом, как рассказали в НАСА, станет раскрытие основного зеркала и теплового щита, который должен защищать обсерваторию от излучения Солнца, Земли и Луны.Самый мощный из космических телескопов, работающих в инфракрасном диапазоне, проектировали и строили с участием 17 стран на протяжении более 20 лет. Стоимость космической обсерватории превысила десять миллиардов долларов.Как подчеркивают в НАСА, это одна из самых сложных миссий, когда-либо реализованных агентством.Новый телескоп, который, по заверениям создателей, в сто раз мощнее "Хаббла", должен занять позицию на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля.Ожидается, что первые научные данные с "Джеймса Уэбба" будут доступны исследователям через полгода после старта, еще через год они станут общедоступны.

https://ria.ru/20211225/teleskop-1763928422.html

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Старт ракеты Ariane 5 с космодрома Куру Ракета Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане с новейшим космическим телескопом James Webb. 2021-12-25T15:33 true PT0M28S

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французская гвиана, наса, хаббл, космос - риа наука