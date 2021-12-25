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Ракета Ariane 5 успешно стартовала с космическим телескопом "Джеймс Уэбб"
Ракета Ariane 5 успешно стартовала с космическим телескопом "Джеймс Уэбб" - РИА Новости, 25.12.2021
Ракета Ariane 5 успешно стартовала с космическим телескопом "Джеймс Уэбб"
Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане с новейшим космическим телескопом "Джеймс Уэбб", НАСА вело прямую трансляцию. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T15:33
2021-12-25T16:34
французская гвиана
наса
хаббл
космос - риа наука
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ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане с новейшим космическим телескопом "Джеймс Уэбб", НАСА вело прямую трансляцию.Запуск состоялся в расчетные 15:21 мск.После отделения от ракеты космический аппарат начнет постепенное развертывание, которое будет продолжаться 29 дней. Наиболее сложным и рискованным этапом, как рассказали в НАСА, станет раскрытие основного зеркала и теплового щита, который должен защищать обсерваторию от излучения Солнца, Земли и Луны.Самый мощный из космических телескопов, работающих в инфракрасном диапазоне, проектировали и строили с участием 17 стран на протяжении более 20 лет. Стоимость космической обсерватории превысила десять миллиардов долларов.Как подчеркивают в НАСА, это одна из самых сложных миссий, когда-либо реализованных агентством.Новый телескоп, который, по заверениям создателей, в сто раз мощнее "Хаббла", должен занять позицию на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля.Ожидается, что первые научные данные с "Джеймса Уэбба" будут доступны исследователям через полгода после старта, еще через год они станут общедоступны.
https://ria.ru/20211225/teleskop-1763928422.html
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РИА Новости
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Старт ракеты Ariane 5 с космодрома Куру
Ракета Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане с новейшим космическим телескопом James Webb.
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французская гвиана, наса, хаббл, космос - риа наука
15:33 25.12.2021 (обновлено: 16:34 25.12.2021)
 
Ракета Ariane 5 успешно стартовала с космическим телескопом "Джеймс Уэбб"

Ракета Ariane 5 стартовала во Французской Гвиане с космическим телескопом "Джеймс Уэбб"

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане с новейшим космическим телескопом "Джеймс Уэбб", НАСА вело прямую трансляцию.
Запуск состоялся в расчетные 15:21 мск.
© NASA, ESA, CSA, Joyce Kang (STScI)Космический телескоп имени Джеймса Уэбба
Космический телескоп имени Джеймса Уэбба
© NASA, ESA, CSA, Joyce Kang (STScI)
Космический телескоп имени Джеймса Уэбба
После отделения от ракеты космический аппарат начнет постепенное развертывание, которое будет продолжаться 29 дней. Наиболее сложным и рискованным этапом, как рассказали в НАСА, станет раскрытие основного зеркала и теплового щита, который должен защищать обсерваторию от излучения Солнца, Земли и Луны.
Самый мощный из космических телескопов, работающих в инфракрасном диапазоне, проектировали и строили с участием 17 стран на протяжении более 20 лет. Стоимость космической обсерватории превысила десять миллиардов долларов.
Как подчеркивают в НАСА, это одна из самых сложных миссий, когда-либо реализованных агентством.
Новый телескоп, который, по заверениям создателей, в сто раз мощнее "Хаббла", должен занять позицию на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля.
Ожидается, что первые научные данные с "Джеймса Уэбба" будут доступны исследователям через полгода после старта, еще через год они станут общедоступны.
Галактика NGC 1792 в созвездии Голубь - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
Вчера, 08:00Наука
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Французская ГвианаНАСАХабблКосмос - РИА Наука
 
 
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