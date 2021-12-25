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Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 25.12.2021
Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
Более 100 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано во Франции за сутки, это рекорд с момента начала эпидемии, сообщает санитарное... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T21:55
2021-12-25T21:55
2021-12-25T21:55
распространение коронавируса
в мире
франция
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 25 дек - РИА Новости. Более 100 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано во Франции за сутки, это рекорд с момента начала эпидемии, сообщает санитарное агентство страны.За сутки число новых заболевших составило 104 611. В пятницу было выявлено 94,1 тысячи случаев заражения.В прошлую субботу было выявлено 58,5 тысячи заболевших.Ранее министр здравоохранения страны Оливье Веран заявлял, что к концу декабря штамм коронавируса "омикрон" станет преобладающим на территории Франции к концу декабря.На данный момент власти не вводили жестких ограничений на фоне быстрого распространения штамма "омикрон".
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в мире, франция, коронавирус covid-19
Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
Рекордные более 100 тысяч новых случаев COVID-19 выявили за сутки во Франции
ПАРИЖ, 25 дек - РИА Новости.
Более 100 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано во Франции
за сутки, это рекорд с момента начала эпидемии, сообщает санитарное агентство страны.
За сутки число новых заболевших составило 104 611. В пятницу было выявлено 94,1 тысячи случаев заражения.
В прошлую субботу было выявлено 58,5 тысячи заболевших.
Ранее министр здравоохранения страны Оливье Веран заявлял, что к концу декабря штамм коронавируса "омикрон" станет преобладающим на территории Франции к концу декабря.
На данный момент власти не вводили жестких ограничений на фоне быстрого распространения штамма "омикрон".