https://ria.ru/20211225/koronavirus-1765502689.html

Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 25.12.2021

Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

Более 100 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано во Франции за сутки, это рекорд с момента начала эпидемии, сообщает санитарное... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T21:55

2021-12-25T21:55

2021-12-25T21:55

распространение коронавируса

в мире

франция

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 25 дек - РИА Новости. Более 100 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано во Франции за сутки, это рекорд с момента начала эпидемии, сообщает санитарное агентство страны.За сутки число новых заболевших составило 104 611. В пятницу было выявлено 94,1 тысячи случаев заражения.В прошлую субботу было выявлено 58,5 тысячи заболевших.Ранее министр здравоохранения страны Оливье Веран заявлял, что к концу декабря штамм коронавируса "омикрон" станет преобладающим на территории Франции к концу декабря.На данный момент власти не вводили жестких ограничений на фоне быстрого распространения штамма "омикрон".

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в мире, франция, коронавирус covid-19