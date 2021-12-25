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https://ria.ru/20211225/koronavirus-1765480585.html
В Югре сотрудников магазинов обязали предъявлять покупателям QR-коды
В Югре сотрудников магазинов обязали предъявлять покупателям QR-коды - РИА Новости, 25.12.2021
В Югре сотрудников магазинов обязали предъявлять покупателям QR-коды
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова обязала сотрудников магазинов и организаций сферы услуг предъявлять QR-код посетителям,... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T16:56
2021-12-25T16:56
распространение коронавируса
общество
наталья комарова
здоровье - общество
ханты-мансийский автономный округ
коронавирус в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова обязала сотрудников магазинов и организаций сферы услуг предъявлять QR-код посетителям, говорится в постановлении главы региона.Документ опубликован на сайте правительства округа."Сотрудники организаций, индивидуальных предпринимателей, граждане, осуществляющие продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ населению, обязаны предъявлять… QR-код, подтверждающий факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19… по первой просьбе покупателей, лиц, которым оказываются услуги, выполняются работы", - говорится в постановлении.Отмечается, что документ вступает в силу с 25 декабря.По последним данным, в ХМАО с начала пандемии выявлено 94 847 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из всех заболевших выздоровели 88 148 человек.
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общество, наталья комарова, здоровье - общество, ханты-мансийский автономный округ, коронавирус в россии
16:56 25.12.2021
 
В Югре сотрудников магазинов обязали предъявлять покупателям QR-коды

Губернатор Югры Комарова обязала сотрудников магазинов предъявлять QR-код покупателям

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода в ресторане
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова обязала сотрудников магазинов и организаций сферы услуг предъявлять QR-код посетителям, говорится в постановлении главы региона.
Документ опубликован на сайте правительства округа.
"Сотрудники организаций, индивидуальных предпринимателей, граждане, осуществляющие продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ населению, обязаны предъявлять… QR-код, подтверждающий факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19… по первой просьбе покупателей, лиц, которым оказываются услуги, выполняются работы", - говорится в постановлении.
Отмечается, что документ вступает в силу с 25 декабря.
По последним данным, в ХМАО с начала пандемии выявлено 94 847 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из всех заболевших выздоровели 88 148 человек.
Посетительница у стены с qr-кодами в технопарке имени Попова в Иннополисе - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 14:03В России
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Распространение коронавирусаОбществоНаталья КомароваЗдоровье - ОбществоХанты-Мансийский автономный округКоронавирус в России
 
 
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