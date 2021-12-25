https://ria.ru/20211225/koronavirus-1765480585.html
В Югре сотрудников магазинов обязали предъявлять покупателям QR-коды
В Югре сотрудников магазинов обязали предъявлять покупателям QR-коды - РИА Новости, 25.12.2021
В Югре сотрудников магазинов обязали предъявлять покупателям QR-коды
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова обязала сотрудников магазинов и организаций сферы услуг предъявлять QR-код посетителям,... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T16:56
2021-12-25T16:56
2021-12-25T16:56
распространение коронавируса
общество
наталья комарова
здоровье - общество
ханты-мансийский автономный округ
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764290133_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_7942a9c8096b97ef896a5a6f599fa3da.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова обязала сотрудников магазинов и организаций сферы услуг предъявлять QR-код посетителям, говорится в постановлении главы региона.Документ опубликован на сайте правительства округа."Сотрудники организаций, индивидуальных предпринимателей, граждане, осуществляющие продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ населению, обязаны предъявлять… QR-код, подтверждающий факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19… по первой просьбе покупателей, лиц, которым оказываются услуги, выполняются работы", - говорится в постановлении.Отмечается, что документ вступает в силу с 25 декабря.По последним данным, в ХМАО с начала пандемии выявлено 94 847 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из всех заболевших выздоровели 88 148 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20211222/kod-1764904422.html
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764290133_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_06a37731e2884f109d12e3de730bb4f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, наталья комарова, здоровье - общество, ханты-мансийский автономный округ, коронавирус в россии
В Югре сотрудников магазинов обязали предъявлять покупателям QR-коды
Губернатор Югры Комарова обязала сотрудников магазинов предъявлять QR-код покупателям