https://ria.ru/20211225/koronavirus-1765480585.html

В Югре сотрудников магазинов обязали предъявлять покупателям QR-коды

В Югре сотрудников магазинов обязали предъявлять покупателям QR-коды - РИА Новости, 25.12.2021

В Югре сотрудников магазинов обязали предъявлять покупателям QR-коды

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова обязала сотрудников магазинов и организаций сферы услуг предъявлять QR-код посетителям,... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T16:56

2021-12-25T16:56

2021-12-25T16:56

распространение коронавируса

общество

наталья комарова

здоровье - общество

ханты-мансийский автономный округ

коронавирус в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова обязала сотрудников магазинов и организаций сферы услуг предъявлять QR-код посетителям, говорится в постановлении главы региона.Документ опубликован на сайте правительства округа."Сотрудники организаций, индивидуальных предпринимателей, граждане, осуществляющие продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ населению, обязаны предъявлять… QR-код, подтверждающий факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19… по первой просьбе покупателей, лиц, которым оказываются услуги, выполняются работы", - говорится в постановлении.Отмечается, что документ вступает в силу с 25 декабря.По последним данным, в ХМАО с начала пандемии выявлено 94 847 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из всех заболевших выздоровели 88 148 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/kod-1764904422.html

ханты-мансийский автономный округ

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общество, наталья комарова, здоровье - общество, ханты-мансийский автономный округ, коронавирус в россии