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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211225/koronavirus-1765452503.html
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся более 500 человек
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся более 500 человек - РИА Новости, 25.12.2021
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся более 500 человек
В Москве на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за COVID-19 находятся 527 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T11:23
2021-12-25T11:23
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Москве на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за COVID-19 находятся 527 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Уточняется, что в городе выздоровели еще 3 108 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 852 320. В столице скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
11:23 25.12.2021
 
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся более 500 человек

Более 500 человек в Москве находятся на аппаратах ИВЛ из-за COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ "НМИЦ здоровья детей"
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Москве на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за COVID-19 находятся 527 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве выявлено 2 714 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 748 человек. На ИВЛ находятся 527 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в городе выздоровели еще 3 108 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 852 320. В столице скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
11:04Распространение коронавируса
В России за сутки умер 981 пациент с COVID-19
 
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