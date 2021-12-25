https://ria.ru/20211225/koronavirus-1765452503.html

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся более 500 человек

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся более 500 человек - РИА Новости, 25.12.2021

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся более 500 человек

В Москве на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за COVID-19 находятся 527 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T11:23

2021-12-25T11:23

2021-12-25T11:23

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Москве на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за COVID-19 находятся 527 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Уточняется, что в городе выздоровели еще 3 108 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 852 320. В столице скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19