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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211225/koronavirus-1765450684.html
В России выявили 24 946 новых случаев COVID-19 за сутки
В России выявили 24 946 новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 25.12.2021
В России выявили 24 946 новых случаев COVID-19 за сутки
В России число случаев COVID-19 за сутки выросло на 24 946, сказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T11:02
2021-12-25T11:56
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В России число случаев COVID-19 за сутки выросло на 24 946, сказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом."В том числе выявлено активно 2019 (8,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне заболело 24 703 человека. Темп прироста составляет 0,24%. За все время пандемии в стране зарегистрировали 10 368 299 пациентов.Больше всего инфицированных в Москве — 2714, в Санкт-Петербурге — 2072, в Подмосковье — 1431; меньше всего в Туве — 15, Ненецком автономном округе — восемь, Чукотском автономном округе — три.Жертвами инфекции стал 981 человек, выписались — 42 107. С начала эпидемии умерло 303 250 пациентов, выздоровели — 42 107.По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 276 миллионов, умерли 5,3 миллиона.Вакцина остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 76,5 миллиона человек, полностью привились 70,8 миллиона.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:02 25.12.2021 (обновлено: 11:56 25.12.2021)
 
В России выявили 24 946 новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 24 946 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В России число случаев COVID-19 за сутки выросло на 24 946, сказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
"В том числе выявлено активно 2019 (8,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне заболело 24 703 человека. Темп прироста составляет 0,24%. За все время пандемии в стране зарегистрировали 10 368 299 пациентов.
Больше всего инфицированных в Москве — 2714, в Санкт-Петербурге — 2072, в Подмосковье — 1431; меньше всего в Туве — 15, Ненецком автономном округе — восемь, Чукотском автономном округе — три.
Жертвами инфекции стал 981 человек, выписались — 42 107. С начала эпидемии умерло 303 250 пациентов, выздоровели — 42 107.
По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 276 миллионов, умерли 5,3 миллиона.
Вакцина остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 76,5 миллиона человек, полностью привились 70,8 миллиона.
 
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