https://ria.ru/20211225/koloniya-1765467593.html

В Ростовской области задержали сбежавших заключенных

В Ростовской области задержали сбежавших заключенных - РИА Новости, 25.12.2021

В Ростовской области задержали сбежавших заключенных

Двое осужденных, сбежавших из волгоградской колонии-поселения, задержаны в Ростовской области, сообщается на сайте ГУМВД России по Ростовской области. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T14:13

2021-12-25T14:13

2021-12-25T14:24

происшествия

ростовская область

россия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Двое осужденных, сбежавших из волгоградской колонии-поселения, задержаны в Ростовской области, сообщается на сайте ГУМВД России по Ростовской области."Сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль Renault под управлением водителя 1993 года рождения ... При проверке по базам ГИБДД полицейские установили, что пассажиры находятся в розыске за совершение побега из исправительного учреждения Волгоградской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что сотрудники полиции доставили задержанных в отдел ОМВД России по Сальскому району.

https://ria.ru/20210806/zaderzhanie-1744708239.html

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происшествия, ростовская область, россия