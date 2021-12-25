https://ria.ru/20211225/kiabi-1765461281.html

Из России уходит известный бренд французской одежды

РБК: в России закроют сеть магазинов французской одежды Kiabi - РИА Новости, 25.12.2021

Из России уходит известный бренд французской одежды

Французская сеть магазинов одежды Kiabi планирует закрыть свои магазины в России к середине 2022 года. Об этом пишет РБК. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T12:43

2021-12-25T12:43

2021-12-25T12:43

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Французская сеть магазинов одежды Kiabi планирует закрыть свои магазины в России к середине 2022 года. Об этом пишет РБК."В декабре представители ретейлера начали переговоры об условиях предварительного расторжения договоров аренды с владельцами торговых центров, в которых расположены магазины Kiabi", — пишет издание.В компании подтвердили эту информацию."Мы уже уведомили всех партнеров и сотрудников компании и будем постепенно закрывать все магазины в России", — рассказали в пресс-службе сети.По мнению одного из собеседников РБК, решение об уходе принято из-за низких финансовых показателей. В течение последних пяти лет Kiabi декларировала только убытки.Kiabi основана в 1978 году. Сеть принадлежит семье Мюлье, которая также владеет магазинами Decathlon, Leroy Merlin и Auchan.

https://ria.ru/20210829/ashan-1747717112.html

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экономика, leroy merlin, коммерческая недвижимость, россия