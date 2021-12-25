https://ria.ru/20211225/khabarovsk-1765463810.html
В Хабаровском крае экс-полицейского будут судить за разглашение гостайны
В Хабаровском крае экс-полицейского будут судить за разглашение гостайны - РИА Новости, 25.12.2021
В Хабаровском крае экс-полицейского будут судить за разглашение гостайны
Экс-оперуполномоченный МВД в Хабаровском крае за взятки и разглашение государственной тайны предстанет перед судом, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T13:15
2021-12-25T13:15
2021-12-25T13:15
происшествия
хабаровский край
вяземский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ХАБАРОВСК, 25 дек - РИА Новости. Экс-оперуполномоченный МВД в Хабаровском крае за взятки и разглашение государственной тайны предстанет перед судом, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по Хабаровскому краю и в Еврейской автономной области (ЕАО) Дарья Немцова.По словам собеседницы агентства, в 2020 году в ОМВД по Вяземскому району было возбуждено уголовное дело о хищении урожая сои с коммерческого предприятия. Сотрудник уголовного розыска за обещанную взятку сообщил руководителю службы безопасности фирмы о двух подозреваемых в совершении преступления. Безопасник предложил им за 1,5 миллиона рублей способствовать в прекращении уголовного дела. Коммерсанты обратились в управление ФСБ по Хабаровскому краю. Передача взяток контролировалось оперативниками.Как уточнили РИА Новости в региональной прокуратуре, обвиняемый от руководителя службы безопасности получил взятку в 100 тысяч рублей."Бывший полицейский обвиняется по части 3 ст. 290, части 1 ст. 283 и части 1 ст. 285 УК РФ (получение взятки, разглашение государственной тайны и злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится в суд для рассмотрения. Оперуполномоченный свою вину не признает. За совершенные преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет", - рассказала Немцова.Она добавила, что в отношении безопасника уголовное дело уже рассматривается судом. В надзорном ведомстве отметили, что, поскольку взяткодатель "действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий, уголовное преследование в отношении него прекращено".Как пояснили РИА Новости в региональном управлении МВД, при подтверждении вины, сотрудник районного отдела полиции будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание.
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происшествия, хабаровский край, вяземский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
В Хабаровском крае экс-полицейского будут судить за разглашение гостайны
В Хабаровском крае экс-полицейский предстанет перед судом за разглашение гостайны
ХАБАРОВСК, 25 дек - РИА Новости.
Экс-оперуполномоченный МВД в Хабаровском крае
за взятки и разглашение государственной тайны предстанет перед судом, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России
по Хабаровскому краю и в Еврейской автономной области (ЕАО) Дарья Немцова.
По словам собеседницы агентства, в 2020 году в ОМВД по Вяземскому району
было возбуждено уголовное дело о хищении урожая сои с коммерческого предприятия. Сотрудник уголовного розыска за обещанную взятку сообщил руководителю службы безопасности фирмы о двух подозреваемых в совершении преступления. Безопасник предложил им за 1,5 миллиона рублей способствовать в прекращении уголовного дела. Коммерсанты обратились в управление ФСБ
по Хабаровскому краю. Передача взяток контролировалось оперативниками.
Как уточнили РИА Новости в региональной прокуратуре, обвиняемый от руководителя службы безопасности получил взятку в 100 тысяч рублей.
"Бывший полицейский обвиняется по части 3 ст. 290, части 1 ст. 283 и части 1 ст. 285 УК РФ (получение взятки, разглашение государственной тайны и злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится в суд для рассмотрения. Оперуполномоченный свою вину не признает. За совершенные преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет", - рассказала Немцова.
Она добавила, что в отношении безопасника уголовное дело уже рассматривается судом. В надзорном ведомстве отметили, что, поскольку взяткодатель "действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий, уголовное преследование в отношении него прекращено".
Как пояснили РИА Новости в региональном управлении МВД, при подтверждении вины, сотрудник районного отдела полиции будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание.