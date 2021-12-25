https://ria.ru/20211225/investproekty-1765494232.html

Правительство выделит 7,6 миллиарда рублей на инвестпроекты в ДФО

Правительство выделит 7,6 миллиарда рублей на инвестпроекты в ДФО - РИА Новости, 25.12.2021

Правительство выделит 7,6 миллиарда рублей на инвестпроекты в ДФО

Правительство РФ выделит Минвостокразвития 7,6 миллиарда рублей на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе,... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T19:50

2021-12-25T19:50

2021-12-25T19:53

экономика

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правительство рф

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит Минвостокразвития 7,6 миллиарда рублей на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, документ опубликован на официальном портале правовой информации."Выделить Минвостокразвития России в 2021 году бюджетные ассигнования на предоставление субсидии в виде имущественного взноса РФ в государственную корпорацию "ВЭБ.РФ" на реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа ... в размере 7 600 000 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ", - говорится в документе.

https://ria.ru/20211206/razvitie-1762436555.html

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экономика, дальневосточный фо, правительство рф, дальний восток, инвестиции, россия