https://ria.ru/20211225/investproekty-1765494232.html
Правительство выделит 7,6 миллиарда рублей на инвестпроекты в ДФО
Правительство выделит 7,6 миллиарда рублей на инвестпроекты в ДФО - РИА Новости, 25.12.2021
Правительство выделит 7,6 миллиарда рублей на инвестпроекты в ДФО
Правительство РФ выделит Минвостокразвития 7,6 миллиарда рублей на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе,... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T19:50
2021-12-25T19:50
2021-12-25T19:53
экономика
дальневосточный фо
правительство рф
дальний восток
инвестиции
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586436544_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fcd5f72668b525f1fe97e00b9591cd32.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит Минвостокразвития 7,6 миллиарда рублей на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, документ опубликован на официальном портале правовой информации."Выделить Минвостокразвития России в 2021 году бюджетные ассигнования на предоставление субсидии в виде имущественного взноса РФ в государственную корпорацию "ВЭБ.РФ" на реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа ... в размере 7 600 000 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ", - говорится в документе.
https://ria.ru/20211206/razvitie-1762436555.html
дальневосточный фо
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586436544_190:0:1150:720_1920x0_80_0_0_6be4758e0e6a1bf317e606361cf49ac2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дальневосточный фо, правительство рф, дальний восток, инвестиции, россия
19:50 25.12.2021 (обновлено: 19:53 25.12.2021)
Правительство выделит 7,6 миллиарда рублей на инвестпроекты в ДФО
Правительство выделит 7,6 миллиарда рублей на реализацию инвестпроектов в ДФО