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Эксперт объяснил, почему ФРС не может сдерживать инфляцию в США
Эксперт объяснил, почему ФРС не может сдерживать инфляцию в США - РИА Новости, 25.12.2021
Эксперт объяснил, почему ФРС не может сдерживать инфляцию в США
Федеральная резервная система (ФРС) США в одиночку не может сдерживать стремительно растущую в стране инфляцию, и на нее не стоит накладывать ответственность за РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T15:21
2021-12-25T15:21
экономика
сша
нью-йорк (город)
владимир путин
федеральная резервная система сша
джером пауэлл
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США в одиночку не может сдерживать стремительно растущую в стране инфляцию, и на нее не стоит накладывать ответственность за ситуацию, поскольку ФРС работает в условиях сбоев в глобальных цепочках поставок, заявил РИА Новости глава базирующегося в Нью-Йорке фонда Navigator Principal Investors Кайл Шостак.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ФРС США придется предпринимать шаги для замедления инфляции - она уже втрое превысила целевой уровень.По его словам, проблема заключается в огромных и непрекращающихся сбоях в экономике почти во всех отраслях. Он считает, что ФРС может помочь, когда речь идет о затратах на оплату труда и рынке жилья, но беспомощна, когда ситуация вызвана сбоями в глобальных цепочках поставок.Потребительские цены в США в годовом выражении по итогам ноября ускорили рост до 6,8% с 6,2% месяцем ранее, а в месячном - подскочили на 0,8%. Целевой уровень инфляции в США составляет 2%. Темпы инфляции в США резко повысились за счет восстановления экономики, вливания в нее средств конгрессом и ФРС, а также нарушений в цепочке производственных поставок. При этом глава ФРС Джером Пауэлл в ноябре признал, что высокую инфляцию пора перестать называть временной.ФРС объявила в прошлом месяце о постепенном сокращении закупок активов со 120 миллиардов долларов в месяц, закупки планируется сокращать на 15 миллиардов ежемесячно. Однако позже Пауэлл сообщил, что ФРС может прекратить программу закупки активов раньше, чем планировалось.
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экономика, сша, нью-йорк (город), владимир путин, федеральная резервная система сша, джером пауэлл, цены на нефть
15:21 25.12.2021
 
Эксперт объяснил, почему ФРС не может сдерживать инфляцию в США

Инвестор Шостак: ФРС не может сдерживать инфляцию в США из-за сбоев в цепочках поставок

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США в одиночку не может сдерживать стремительно растущую в стране инфляцию, и на нее не стоит накладывать ответственность за ситуацию, поскольку ФРС работает в условиях сбоев в глобальных цепочках поставок, заявил РИА Новости глава базирующегося в Нью-Йорке фонда Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ФРС США придется предпринимать шаги для замедления инфляции - она уже втрое превысила целевой уровень.
"В двух словах, фирменный шаг ФРС – повышение процентных ставок – даст свои плоды только тогда, когда цепочка поставок покажет серьезные признаки восстановления. Так что обвинения ФРС в том, что она не принимает меры вовремя или проявляет слабость, ни к чему не приведут", - заявил он.
По его словам, проблема заключается в огромных и непрекращающихся сбоях в экономике почти во всех отраслях. Он считает, что ФРС может помочь, когда речь идет о затратах на оплату труда и рынке жилья, но беспомощна, когда ситуация вызвана сбоями в глобальных цепочках поставок.
Потребительские цены в США в годовом выражении по итогам ноября ускорили рост до 6,8% с 6,2% месяцем ранее, а в месячном - подскочили на 0,8%. Целевой уровень инфляции в США составляет 2%. Темпы инфляции в США резко повысились за счет восстановления экономики, вливания в нее средств конгрессом и ФРС, а также нарушений в цепочке производственных поставок. При этом глава ФРС Джером Пауэлл в ноябре признал, что высокую инфляцию пора перестать называть временной.
ФРС объявила в прошлом месяце о постепенном сокращении закупок активов со 120 миллиардов долларов в месяц, закупки планируется сокращать на 15 миллиардов ежемесячно. Однако позже Пауэлл сообщил, что ФРС может прекратить программу закупки активов раньше, чем планировалось.
Линейный график на мониторе компьютера трейдера - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 16:53
Годовая инфляция в США достигла максимума с 1982 года
 
ЭкономикаСШАНью-Йорк (город)Владимир ПутинФедеральная резервная система СШАДжером ПауэллЦены на нефть
 
 
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