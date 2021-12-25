https://ria.ru/20211225/inflyatsiya-1765472834.html

Эксперт объяснил, почему ФРС не может сдерживать инфляцию в США

Эксперт объяснил, почему ФРС не может сдерживать инфляцию в США - РИА Новости, 25.12.2021

Эксперт объяснил, почему ФРС не может сдерживать инфляцию в США

Федеральная резервная система (ФРС) США в одиночку не может сдерживать стремительно растущую в стране инфляцию, и на нее не стоит накладывать ответственность за РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T15:21

2021-12-25T15:21

2021-12-25T15:21

экономика

сша

нью-йорк (город)

владимир путин

федеральная резервная система сша

джером пауэлл

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США в одиночку не может сдерживать стремительно растущую в стране инфляцию, и на нее не стоит накладывать ответственность за ситуацию, поскольку ФРС работает в условиях сбоев в глобальных цепочках поставок, заявил РИА Новости глава базирующегося в Нью-Йорке фонда Navigator Principal Investors Кайл Шостак.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ФРС США придется предпринимать шаги для замедления инфляции - она уже втрое превысила целевой уровень.По его словам, проблема заключается в огромных и непрекращающихся сбоях в экономике почти во всех отраслях. Он считает, что ФРС может помочь, когда речь идет о затратах на оплату труда и рынке жилья, но беспомощна, когда ситуация вызвана сбоями в глобальных цепочках поставок.Потребительские цены в США в годовом выражении по итогам ноября ускорили рост до 6,8% с 6,2% месяцем ранее, а в месячном - подскочили на 0,8%. Целевой уровень инфляции в США составляет 2%. Темпы инфляции в США резко повысились за счет восстановления экономики, вливания в нее средств конгрессом и ФРС, а также нарушений в цепочке производственных поставок. При этом глава ФРС Джером Пауэлл в ноябре признал, что высокую инфляцию пора перестать называть временной.ФРС объявила в прошлом месяце о постепенном сокращении закупок активов со 120 миллиардов долларов в месяц, закупки планируется сокращать на 15 миллиардов ежемесячно. Однако позже Пауэлл сообщил, что ФРС может прекратить программу закупки активов раньше, чем планировалось.

https://ria.ru/20211210/inflyatsiya-1763169570.html

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экономика, сша, нью-йорк (город), владимир путин, федеральная резервная система сша, джером пауэлл, цены на нефть