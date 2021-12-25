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"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на субботу
"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на субботу - РИА Новости, 25.12.2021
"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на субботу
"Газпром" во время дополнительной сессии аукциона вновь не забронировал на субботу мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу,... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T08:42
2021-12-25T08:42
экономика
газпром
ямал-европа (газопровод)
россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Газпром" во время дополнительной сессии аукциона вновь не забронировал на субботу мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.Российская компания в некоторые дни заказывала мощности не на регулярной (заканчивается в 19.00 мск), а на дополнительной сессии (заканчивается в 4.30 мск), а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Однако предложение на субботу во время дополнительной сессии вновь оказалось невостребованным. Мощности предлагались на точке входа в польский участок магистрали, которая является для "Газпрома" одним из основных маршрутов поставок газа в Европу. В пятницу компания пятый день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе."Газпром" продолжал снижать бронирование мощностей газопровода с конца прошлой недели. Компания на 17 декабря выкупала 27 миллионов кубометров, на 18 декабря — 5,2 миллиона, на 19 декабря — 4,2 миллиона, а на 20 декабря — 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре компания бронировала по 31,4 миллиона кубометров."Газпром" ранее не стал бронировать мощности по этому газопроводу на декабрь и использовал его на основе ежедневного бронирования.Компания, комментируя динамику поставок по "Ямал - Европе", сообщала, что поставляет газ по магистрали согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.Снижение поставок по "Ямал - Европе", как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на газ во вторник впервые в истории достигла 2 190 долларов за тысячу кубометров, однако накануне в рамках коррекции снижалась почти до 1 150 долларов.Газопровод "Ямал - Европа" наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу - Европе" закончился в прошлом году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощность магистрали через аукцион.
https://ria.ru/20211224/potok-1765373681.html
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экономика, газпром, ямал-европа (газопровод), россия
08:42 25.12.2021
 
"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на субботу

"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита на субботу

© REUTERS / Vasily Fedosenko/File PhotoРабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа
Рабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File Photo
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Газпром" во время дополнительной сессии аукциона вновь не забронировал на субботу мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.
Российская компания в некоторые дни заказывала мощности не на регулярной (заканчивается в 19.00 мск), а на дополнительной сессии (заканчивается в 4.30 мск), а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Однако предложение на субботу во время дополнительной сессии вновь оказалось невостребованным. Мощности предлагались на точке входа в польский участок магистрали, которая является для "Газпрома" одним из основных маршрутов поставок газа в Европу. В пятницу компания пятый день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе.
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"Газпром" продолжал снижать бронирование мощностей газопровода с конца прошлой недели. Компания на 17 декабря выкупала 27 миллионов кубометров, на 18 декабря — 5,2 миллиона, на 19 декабря — 4,2 миллиона, а на 20 декабря — 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре компания бронировала по 31,4 миллиона кубометров.
"Газпром" ранее не стал бронировать мощности по этому газопроводу на декабрь и использовал его на основе ежедневного бронирования.
Компания, комментируя динамику поставок по "Ямал - Европе", сообщала, что поставляет газ по магистрали согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.
Снижение поставок по "Ямал - Европе", как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на газ во вторник впервые в истории достигла 2 190 долларов за тысячу кубометров, однако накануне в рамках коррекции снижалась почти до 1 150 долларов.
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Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу - Европе" закончился в прошлом году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощность магистрали через аукцион.
Газопровод Ямал — ЕвропаГазопровод Ямал — Европа
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ЭкономикаГазпромЯмал-Европа (газопровод)Россия
 
 
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